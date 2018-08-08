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Пассажиры на ЖД-вокзале в Кишиневе, архивное фото.

Украина создаст трудности жителям Молдовы, считают в Минэкономики

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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На данный момент через Украину проходят три железнодорожных состава, курсирующих по маршруту Москва-Кишинев-Москва.

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Намерение Украины прекратить железнодорожное сообщение с Россией может негативно сказаться на всем восточно-европейском регионе и привести к необратимым процессам, об этом заявили в Министерстве экономики и инфраструктуры Молдовы. 

"Мы обеспокоены намерением прекращения железнодорожного сообщения между Украиной и Российской Федерацией. Данная инициатива негативно скажется на доходах и расходах бенефициаров железнодорожных услуг всего восточно-европейского региона, а также на доходах железнодорожных администраций Республики Молдова, Украины и Российской Федерации", — следует из сообщения пресс-службы Минэкономики Молдовы.

Железнодорожный светофор
© Sputnik / Сергей Пятаков
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В ведомстве отметили, что власти Молдовы не имеют права "вмешиваться во внутренние дела Украины" и политику министерства инфраструктуры соседней страны. Однако на данный момент через Украину проходят три железнодорожных состава, курсирующих по маршруту Кишинев — Москва.

"Если движение поезда №65/66 Москва-Кишинев-Москва будет приостановлено, это создаст дополнительные трудности и дискомфорт пассажирам, которые предпочитают путешествовать поездом через юго-западные области Украины. Любые изменения в железнодорожном сообщении между Украиной и Российской Федерации приведут к необратимым процессам, которые необходимо заблаговременно избежать", — заявили в пресс-службе Минэкономики Молдовы. 

Между тем, тема возможного прекращения железнодорожного сообщения между Украиной и Россией стала предметом обсуждения депутатов Верховной Рады. В частности, депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что украинская экономика окончательно рухнет в случае закрытия границы с Россией.

По его мнению, прекращение железнодорожного сообщения ударит прежде всего по гражданам Украины, которые работают за границей, но также нанесет и огромный ущерб народному хозяйству в стране.

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"Миллионы украинцев, как бы к ним кто ни относился, но это все же украинцы, украинские граждане, работают на территории Российской Федерации. И если завтра, условно говоря, границы закроют, то как людям до дома добираться — почтой, бандеролью? И на чем им потом зарабатывать? А наша экономика, которая и так в стагнации благодаря нашим попрошайкам окончательно рухнет", — сказал Мосийчук.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой. В конце 2017 года он также утверждал, что убытки украинской стороны от такого решения составят лишь одну гривну.

Air Moldova
© Sputnik / Rodion Proca
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При этом в государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") сообщали, что самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав "Киев — Москва", он принес почти шесть миллионов долларов. Вместе с тем пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине были в целом глубоко убыточными. Общий убыток составил 3,5 миллиарда гривен (около 2,13 миллиарда молдавских леев).

С октября 2015 года между странами полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в несколько раз по сравнению с тем, что было до госпереворота на Украине. Сейчас между странами нет прямых поездов российского формирования.

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Теги:
поезда, железная дорога, граница, транспорт, граждане Молдовы, Киев, Москва, Молдова, Россия, Украина, Кишинев, Общество
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