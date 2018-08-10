Прогноз погоды в Молдове: солнце решило нас немного пощадить

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Жара сегодня немного спадет, но будет солнечно, отмечают метеорологи. Столбики термометров покажут 27-29 градусов по Цельсию.

Скорость ветра будет 2 м/с (легкий и приятный). Осадков, по прогнозам метеорологов, не предвидится. Небо — ясное без особой облачности.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 10 августа почитается память учеников Иисуса Христа — 7 апостолов, выбранных из 70 учеников. Согласно Священному Писанию, 12 главных апостолов позвали всех своих учеников и наказали им выбрать 7 человек, которые могли бы заниматься бытовыми вопросами братства, заботиться о создании уюта, раздавать милостыню нищим.

Комары сильно кусаются — на непогоду. Если ветер дует с Запада, то через три дня будет дождь. В этот день нельзя сквернословить и пьянствовать. Если во сне увидели лягушку, значит, можно рассчитывать на умножение капитала.

Именины сегодня могут справлять:

Анастасия, Антонина, Елена, Василий, Сергей, Ефим, Ирина.

Какие песни возглавляли хит-парады 10 августа

Год назад: Despacito

Пять лет назад: Robin Thicke — Blurred Lines ft. T.I., Pharrell

Десять лет назад