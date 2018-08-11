Каким увидели Кишинев жители Европы - видео

На видео можно увидеть снятые с вертолета кадры панорамы пригородов Кишинева, садов близ города, озер. Затем глазам зрителя предстает площадь перед железнодорожным вокзалом, проспект Негруцци, здания Академии наук, городского совета, дом правительства, а также старинные здания Кишинева.

Каким был Кишинев около 40 лет назад, можно судить по небольшой документальной ленте, снятой на киностудии "Молдова фильм" в 1971 году.

Авторами этого видео стали режиссер Николай Харин и сценарист Михаил Мельник. Оно было подготовлено для телевидения ГДР в 1971 году: каким увидели тогда столицу Молдовы немцы?

Можно здесь увидеть и парки города — "Комсомольское озеро", парк Пушкина, сквер на нижней Рышкановке со стелой и часовней, посвященными болгарским ополченцам, воевавшим в период последней русско-турецкой войны.

Авторы документального фильма показали также и аудитории мединститута, холодильный завод, ход строительства новых зданий.

Камера запечатлела также и выступление народной артистки СССР Марии Биешу и известной эстрадной певицы Марии Кодряну.

Перевод ленты осуществлен на немецкий язык.