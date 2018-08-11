Святой Николай - православный мир празднует его Рождество

Еще при жизни святой прославился как умиротворитель враждующих, защитник невинно осужденных и избавитель от напрасной смерти.

Православная церковь празднует Рождество святителя Николая Чудотворца сегодня, 11 августа. Этот день является одним из трех основных непереходящих праздников, связанных с Николаем: 22 мая вспоминают о перенесении мощей святого, а 19 декабря — день смерти святителя.

Как слава нашла Николая

© Sputnik / Игорь Зарембо В Молдове отмечают день Николая Чудотворца: обычаи, традиции и приметы

Родился будущий Святой в 270 году в городке Патары, который располагался в области Ликии в Малой Азии (на территории современной Турции) и был греческой колонией.

Родители будущего архиепископа были весьма состоятельными людьми и активно помогали бедным. После смерти родителей Николай Чудотворец раздал все свое наследство бедным и продолжил церковное служение.

Причина многовекового почитания святого Николая — в его внутреннем богатстве. Причем он так искусно скрыл тайну своей внутренней жизни от внешних глаз, что мы почти ничего не знаем о фактах его биографии. Слава нашла Николая после оставления земли и вхождения в небесный покой, то есть тогда, когда угрозы со стороны гордости и тщеславия (этих неизбежных спутников славы и похвалы) миновали.

© Sputnik / Александр Юрьев Мраморный престол над мощами Святителя Николая Чудотворца в итальянском городе Бари

Православные почитают святого Николая и как минимум дважды в год, а нередко и каждую неделю по четвергам совершаются в храмах службы и верующие обращают к нему свои молитвы. В предновогоднее время к этому почитанию подмешивается изрядная доля клоунады, раздражающая тех, кто действительно любит святого. Стоит поднять вопрос о таких формах и способах почитания Николая, которые бы действительно прославили угодника Божия и принесли нам реальную пользу.

Покровитель для всех

С древних времен святой Николай считается покровителем путешественников и, в первую очередь, — моряков. В его житии описан случай: будучи еще совсем молодым человеком святой Николай отправился на учебу в Александрию. Во время путешествия на корабле случилась трагедия: один из матросов погиб, сорвавшись с мачты. Святой Николай начал искренне молиться о нем, и ко всеобщему изумлению Господь совершил чудо — воскресил несчастного матроса.

Также святой Николай, которого еще называют Чудотворцем, — покровитель узников и неправедно осужденных. Кроме того, Святой Николай помогает бедным.

© Sputnik / Юрий Кавер Православная церковь отметила День памяти Святого Николая Чудотворца

По приданию, отец троих дочерей, не имел денег для приданного, отчаялся выдать их замуж и, чтобы хоть как-то прокормить семью, решился продать девушек в публичный дом. Узнав об этом, епископ Николай не стал просить Бога о чудесной помощи, а решил что должен в этот раз помочь сам, в меру своих человеческих сил. Ночью он тайно пришел к дому бедного человека и подбросил ему свои собственные сбережения. О бескорыстном поступке городского епископа узнали не сразу и то случайно — святитель не хотел никому рассказывать о случившемся.

В память об этом поступке молодые девушки сегодня молятся Николаю Чудотворцу и просят его покровительства и помощи в создании семьи.

Святой Николай помогает в поисках любви и семейного счастья самым разным людям со всех концов мира.

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Будучи глубоко верующим человеком, святой обладал удивительным талантом: его молитвы были по-настоящему искренним обращением к Богу, и потому Господь никогда не оставлял их без ответа. И, конечно, покинув наш мир и соединившись с Богом, святой Николай не утратил, а лишь усилил эту связь. А потому, обращаясь к нему в своих молитвах, мы можем просить его о заступничестве за нас перед Богом.

Святой Николай дожил до глубокой старости и умер примерно в 345-351 годах — точная дата неизвестна.

Подготовлено по материалам из открытых источников