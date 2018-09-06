Транспортный коллапс в Кишиневе: почему троллейбусы встали

Возмущенным пассажирам пришлось покидать троллейбусы и добираться до пункта назначения на маршрутках или пешком.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. В Кишиневе утром в час пик перестали ездить троллейбусы, произошла нештатная ситуация на линии, загорелась тяговая подстанция, сообщили в городском управлении транспорта.

Из-за остановки движения "встал" весь центр города. Частично было заблокировано движение в других секторах Кишинева. Например, с Чекан и Рышкановки троллейбусы, направляющиеся в сторону центра, ехали только до Цирка. С Ботаники — до железнодорожного вокзала. Электротранспорт не ездил по улице Пушкина, бульвару Штефана чел Маре в обе стороны, а также по улице Бэнулеску-Бодони.

Возмущенным пассажирам пришлось покидать троллейбусы и добираться до пункта назначения на маршрутках или пешком.