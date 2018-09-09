Чего лишится Молдова: как глобальное потепление отразится на всех нас

На полюсах Земли тают ледники, а в Молдове зима больше похожа на осень: пострадают ли жители страны от среднегодового повышения температур на планете?

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Таяние гигантского осколка ледника Ларсена, отделившегося от Антарктиды в прошлом году, повысит уровень моря всего на несколько миллиметров. Разрушение других ледовых массивов вызовет гораздо более опасные последствия, говорится в публикации одного из западных журналов.

"Хотя эти цифры кажутся нам небольшими, они отражают лишь небольшую часть реального роста уровня моря — тают и наземные ледники, и ледовые массивы Гренландии и континентальной Антарктики", — считает Николас Барранд из Университета Бирмингема (Великобритания).

© Photo : Миронова Татьяна Синоптик: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением

Ну пока не выдерживают и тают северные льды, у нас в Молдове зимы последнее десятилетие (за редким исключением) также стали весьма теплыми и бесснежными, а погода за окном в главные зимние праздники все больше напоминала затянувшуюся промозглую и сырую картину конца ноября, нежели, чем атмосферу наступления Нового года.

Корреспондент Sputnik решил поинтересоваться: насколько глобальное потепление отражается на Молдове, и реально ли этот мировой климатический процесс влияет на изменение метеоусловий в нашей республике?

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Об этом рассказал эколог, председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Владимир Гараба.

"Исследования показывают, что наша республика подвергается негативному влиянию глобального потепления. Если темпы общемирового повышения температур будут расти, это, естественно, затронет и Молдову. Лето в Молдове станет более дождливым, республику часто будут накрывать проливные дожди. Постепенно, обилие осадков может привести к исчезновению плодородного слоя почвы, а территория республики может стать больше похожей на пустыню, чем на цветущий край", — подчеркнул собеседник.

По словам эколога, повышение средней температуры на три градуса может привести к тому, что климат в Молдове будет более похож на тот, что господствует в Турции, в 550-700 километрах от нашей республики.