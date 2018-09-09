В Приднестровье стартовали дополнительные выборы в Госдуму РФ

Свое волеизъявление смогут выразить приднестровцы, у которых есть российское гражданство.

ТИРАСПОЛЬ, 9 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. В восемь часов утра в Приднестровье открылись избирательные участки для голосования на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Приднестровцы с российским гражданством смогут воспользоваться правом голоса вплоть до восьми часов вечера, когда участки закроются.

Как писал Sputnik ранее, ЦИК Приднестровья работает в полном сотрудничестве с Посольством Российской Федерации в Молдове, оказывая необходимое содействие в организации выборов на территории региона.

"Посольство определило все мероприятия, которые необходимо провести для организации выборов, и мы оказываем содействие. Наша роль — материально-техническое обеспечение, содействие в предоставлении оборудования, техники, транспорта, помещения. Все это выполнено ", — рассказала корреспонденту глава ЦИК региона Елена Городецкая.

© Sputnik / Максим Богодвид Граждане России в Молдове голосуют на дополнительных выборах в Госдуму РФ

Она подчеркнула, что кроме этого Центризбирком займется обеспечением порядка на избирательных участках, а также позаботится о создании праздничной атмосферы. В частности, в Днестровске будет организован детский праздник.

Дополнительные выборы в Госдуму России проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий ряда народных избранников. Они организуются по Центральному одномандатному избирательному округу №98 (Калининградская область) и Балашовскому одномандатному избирательному округу №165 (Саратовская область). К ним относятся и три избирательных участка в Приднестровье, которые находятся в Днестровске, Дубоссарах и Тирасполе.

В голосовании смогут принять участие дееспособные граждане России, достигшие 18 лет, в том числе избиратели, временно находящиеся в Приднестровье, место регистрации которых на территории Российской Федерации находится в границах указанных одномандатных округов.