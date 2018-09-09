Голосование на допвыборах в Госдуму в Молдове проходит в нормальном режиме

Самая высокая явка избирателей зафиксирована на участках в Тирасполе, Дубоссарах и Бельцах.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. На избирательных участках, открытых в Молдове, продолжается голосование на дополнительных выборах в Государственную Думу РФ.

"Избиратели приходят на участки, отдают свои голоса, все в штатном режиме. Голосование проходит спокойно, и все хорошо ", — рассказал Sputnik Молдова руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов.

Активнее всех на этот час голосуют избиратели на участках в приднестровском регионе.

Лидируют по явке Тирасполь, где по состоянию на 15.00 проголосовали более двух тысяч избирателей, Дубоссары — более 1200, и Днестровск — 820 проголосовавших, сообщил пресс-секретарь посольства России в Молдове Анатолий Лошаков.

Выборы были назначены в связи с досрочным прекращением полномочий ряда депутатов Госдумы седьмого созыва — в частности, по Центральному одномандатному избирательному округу № 98 (Калининградская область). К этому округу относятся и три избирательных участка на территории Молдовы — в Кишиневе, в Бельцах и в Комрате.

© Sputnik / Евгений Одиноков В России выборы — идет Единый день голосования

Участки для голосования расположены по следующим адресам:

1. Избирательный участок (ИУ) № 8204, г. Кишинев, ул. М.Еминеску, 2, Российский Центр науки и культуры;

2. ИУ № 8217, г. Бельцы, ул. Витязул, 44, Общественная организация "Русская община";

3. ИУ № 8221, г. Комрат, ул. Ленина, 198, Лицей им. Г. Гайдаржи.

В голосовании смогут также принять участие избиратели, временно находящиеся в Республике Молдова, место регистрации которых на территории Российской Федерации находится в границах указанных одномандатных округов.

Для получения избирательного бюллетеня необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и подтверждающий наличие гражданства Российской Федерации (заграничный паспорт гражданина РФ, внутренний паспорт гражданина РФ, паспорт гражданина СССР с отметкой о наличии гражданства РФ, свидетельство на возвращение в Россию).

Подробнее о дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, включая информацию о кандидатах, вы можете узнать:

— на сайте Посольства Российской Федерации в Республике Молдова, телефон Посольства: (022) 23-49-41 (с 09:00 до 18:00);

— на сайте ЦИК России;

— по телефонным номерам "горячей линии" Информационно-справочного центра ЦИК России: 8-800-222-11-83, +7 (495) 727-22-33 (для звонков из-за пределов Российской Федерации).

Часы работы избирательных участков в день выборов с 8.00 до 20.00.