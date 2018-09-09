Загадочный монах Лаврентий из монастыря в Кицканах

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik, Сергей Цуркану. В самом конце страшной войны, в монастыре под Бендерами появился измученный и больной мужчина. Он постригся в монахи и стал иноком Лаврентием. Вскоре здоровье его пошло на поправку, но уже в конце 1945 году он был арестован и осужден по Особенной части УК УССР по статье за "контрреволюционные действия" на 10 лет лагерей.

Полностью реабилитировали инока Лаврентия только в 2005 году. Монах недолго прожил в монастыре на территории современной Молдовы, но его запомнили. Тем более, что до войны и после ее окончания его не раз видели в кино.

Леонид Оболенский стал ровесником ХХ века, он родился в 1902 году в Арзамасе. В 1919 году он знакомится с легендарным режиссером Львом Кулешовым и первый раз попадает на экран — в фильме "На красном фронте". Позже Оболенский становится первым советским звукорежиссером, он привозит в 30-х годах из Германии в СССР звукозаписывающую аппаратуру.

Леонид снимается в знаменитых фильмах "Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков", "Луч смерти", он танцует с Марлен Дитрих и снова играет — в великих старых фильмах "Потомок Чингисхана" и "Праздник святого Иоргена".

В 1941 году Оболенский уходит в народное ополчение, а позже попадает в плен. Дворянское происхождение и знание языков ставит его там в несколько привилегированное положение. Более того — вскоре Оболенский становится работником электротехнической бригады германской ветеринарной роты, при первом удобном случае бежит и скрывается в молдавском монастыре, однако это не спасает его от лагерного срока.

С 1956 года Оболенский жил в Свердловске, нынешнем Екатеринбурге. Он вновь занялся кино, снимал документальные фильмы, работал также на местном телевидении. В 70-х годах ХХ века Оболенский, будучи уже пожилым человеком, стал довольно интенсивно сниматься в художественном кино, самые известные и запоминающиеся роли были в фильмах "Чисто английское убийство", "Ларец Марии Медичи", "Подросток" — всего более 25 работ.

На восьмом десятке Оболенский получил в Монте-Карло "Золотую нимфу", а также приз ХХ МКФ телефильмов за лучшее исполнение мужской роли в фильме "На исходе лета". В возрасте 80 лет Оболенский женится на двадцатилетней девушке — жизнь, огромная и разнообразная, как говорят, состоялась.

Леонид Оболенский умер в 1991 году, и на его могиле возвышается большой деревянный крест, на котором написано — "инок Лаврентий, в миру Леонид Оболенский".

Такова судьба последнего князя кинематографа, как его часто называли. Безумно одаренного во всех областях аристократа, человека будто бы на машине времени, занесенного в СССР из прошлого, жизнь которого — а скорее всего самые драматичные ее моменты — сплелась с Молдовой. К сожалению об этом у нас, как, увы, и о многом другом, почти никто не знает.