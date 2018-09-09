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Дополнительные выборы в Госдуму

"Голосовать необходимо": почему приднестровцы идут на допвыборы в Госдуму

© Sputnik / Irina Leahova
В Молдове
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О том, как проходят дополнительные выборы депутатов в Госдуму России, корреспонденту Sputnik рассказал председатель комиссии одного из избирательных участков в Приднестровье.

ТИРАСПОЛЬ, 9 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье открыты три избирательных участка — в Днестровске, Дубоссарах и Тирасполе, на которых каждый из приднестровцев, имеющий российское гражданство, может осуществить свой выбор кандидата в депутаты Госдумы РФ.

Явка превзошла ожидания

Как рассказал корреспонденту Sputnik Молдова председатель комиссии избирательного участка №8211 в Тирасполе Максим Степанов, явка оказалась несколько выше, чем ожидали. На 15.00 она составила порядка двух с половиной тысяч человек.

"Все проходило и проходит в штатном режиме. Особых происшествий не было. Единственное — незадолго до полудня образовалась очередь из-за большого количества голосующих, подошедших к участку. Но проблем не возникло", — отметил Степанов.

Дополнительные выборы в Госдуму
© Sputnik / Osmatesco
Голосование на допвыборах в Госдуму в Молдове проходит в нормальном режиме

По его словам, люди очень ответственно подошли к голосованию, особенно граждане России пожилого возраста.
"В связи с тем, что в Тирасполе всего лишь один пункт голосования, поступило много заявок особенно от людей с инвалидностью, пожилых людей с просьбой посетить их на дому", — пояснил он.

К 14-00 часам был закончен прием заявок на домашнее голосование. И всего поступило их чуть более тридцати. На данный момент члены избирательной комиссии отправились на нескольких машинах, чтобы те, кому сложно добраться до единственного в Тирасполе участка, смогли воспользоваться своим гражданским правом.

Мы обязаны голосовать

Избиратели, пришедшие на участки, говорят, что считает своим долгом проголосовать. Большинство из них — постоянные участники всех выборов, проходящих на территории Приднестровья.

"Далеко находится участок. Мне пришлось через весь город добираться. Но я — гражданин России, и своим долгом считаю необходимость проголосовать на выборах", — заявил пожилой человек, подходивший к избирательному участку.

"Мы — граждане России, и голосовать необходимо. Мы ознакомились с кандидатами, предварительно прочитали про них информацию, и определились с выбором", — сказала Лариса, которая пришла на участок с дочкой и внучками.

Предварительные итоги единого дня голосования в России
© Sputnik / Евгений Одиноков
В России выборы — идет Единый день голосования

"Мы — люди ответственные. Мы — россияне и считаем своим долгом проголосовать на выборах в Госдуму России. Это для нас обязательно. Всегда ходим на голосование", — объяснили супруги, выходившие с участка.

"Мы — патриоты. Я уверен, что каждый голос влияет на ситуацию, каждый голос важен ", — отметил Валерий.

Дополнительные выборы в Госдуму России проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий ряда народных избранников. Они организуются по Центральному одномандатному избирательному округу № 98 (Калининградская область) и Балашовскому одномандатному избирательному округу №165 (Саратовская область).

Избирательные участки закроются в 20.00.

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Теги:
допвыборы, выборы в Госдуму, граждане России, Тирасполь, Молдова, Россия, Приднестровье, Общество
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