В Молдове успешно прошли дополнительные выборы в Государственную думу РФ

Голосование на избирательных участках состоялось в спокойной обстановке и без всяких эксцессов.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. В воскресенье в России состоялся Единый день голосования — россияне избрали ряд депутатов Госдумы РФ, чей срок полномочий был прекращен досрочно, а также губернаторов и депутатов законодательных органов власти в ряде регионов России.

В Молдове российские граждане проголосовали на дополнительных выборах в Государственную думу РФ. Утром в воскресенье были открыты избирательные участки в Кишиневе, Бельцах, Комрате и в приднестровском регионе — в Тирасполе, Дубоссарах и Днестровске.

Выборы в Кишиневе, как на других участках, прошли в спокойной обстановке, без неожиданностей, рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов. Один из избирателей пожилого возраста в столице Молдовы обратился с просьбой о голосовании на дому.

Самая высокая явка на выборах была зарегистрирована на избирательном участке в Тирасполе, сообщил Sputnik пресс-секретарь посольства России в Молдове Анатолий Лошаков.

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В голосовании приняли участие избиратели, временно находящиеся в Республике Молдова, место регистрации которых на территории Российской Федерации находится в границах Центрального № 98 (Калининградская область) и Балашовского №165 (Саратовская область) одномандатных избирательных округов.