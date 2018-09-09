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Дополнительные выборы в Госдуму

Как прошли допвыборы в Госдуму на территории Приднестровья

© Sputnik / Irina Leahova
В Молдове
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В Приднестровье закрылись все три избирательных участках на дополнительных выборах народных избранников в Госдуму России, а каким был выборный день в регионе, рассказала корреспонденту Sputnik глава местного ЦИК.

ТИРАСПОЛЬ, 9 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье завершилось голосование на дополнительных выборах депутатов Госдумы Российской Федерации — все три участка, разместившихся в Днестровске, Дубоссарах и Тирасполе, закрылись ровно в 20.00.

Как рассказала корреспонденту Sputnik председатель Центризбиркома приднестровского региона Елена Городецкая, выборный день прошел без эксцессов и нареканий наблюдателей.

"Обстановка была хорошая, праздничная, она соответствовала нашим традициям проведения выборов как праздника", — отметила глава ЦИК.

Предварительные итоги единого дня голосования в России
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Как рассказала Городецкая, все жители региона, владеющие правом голосовать на этих выборах и пожелавшие его осуществить в домашних условиях, в связи с невозможностью по объективным причинам добраться до участка, были им обеспечены.

"Мы переживали за то, чтобы смогли осуществить волеизъявление все избиратели, которые пожелали это сделать, в частности люди пенсионного возраста. Обратились с просьбой проголосовать на дому люди и за 90 лет. И эта возможность была им предоставлена", — пояснила она.

По словам Городецкой, в Тирасполе в первой половине дня выстроилась очередь из желающих проголосовать, так что она выходила за пределы территории школы №12, в которой был размещен участок. Однако во второй половине дня ситуация стабилизировалась.

За ходом голосования следили наблюдатели от разных кандидатов, которые также обеспечивали мониторинг ситуации на избирательных участках.

"Никаких жалоб они не направляли. Кроме пристального внимания за процессом, наблюдателям не пришлось предпринимать иных действий", — подчеркнула глава ЦИК региона.

Напомним, что ЦИК Приднестровья оказывал посольству России в Молдове при организации выборов содействие в предоставлении оборудования, техники, транспорта, помещений для голосования, а также отвечал за обеспечение порядка на избирательных участках.

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Теги:
депутаты, Госдума, допвыборы, Тирасполь, Кишинев, Молдова, Общество
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