В Тирасполе прошла встреча Олега Васнецова с Вадимом Красносельским - видео

Посол Российской Федерации в Республике Молдова прибыл в Тирасполь, чтобы принять участие в торжественной выдаче первых комплектов документов нейтрального образца для автотранспортных средств, принадлежащих приднестровским гражданам.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. В ходе встречи с лидером Приднестровья Олег Васнецов назвал первую выдачу номерных знаков значимым событием, акцентировав внимание на его участниках, среди которых были и представители руководства ОБСЕ. Об этом сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Российский дипломат выразил уверенность, что практическая реализация договоренности облегчит жизнь приднестровцам и создаст более комфортные условия для осуществления внешнеэкономической деятельности хозяйствующими субъектами региона, сообщается на официальном сайте лидера Приднестровья.

"Символично, что первый знак был выдан руководителю швейного предприятия, которое производит продукцию, в том числе, и для стран Евросоюза. Она говорила о том, что появилась возможность выезжать к партнерам, что ведение бизнеса во многом упрощается", — рассказал Васнецов.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Молдове подешевели "красивые" автомобильные номера

В свою очередь, Вадим Красносельский отметил, что реализация данной договоренности и выполнение обязательств, взятых на себя сторонами согласно Протокольному решению от 24 апреля 2018 года, обеспечит полноценное и беспрепятственное участие приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении.

Красносельский подчеркнул, что сегодняшнее событие является результатом совместной кропотливой и плодотворной работы многих специалистов, дипломатов, членов рабочих групп, представителей стран-посредников и наблюдателей в рамках формата " 5+2".

"Договоренность ценна своей реализацией", — напомнил о своей позиции лидер Приднестровья, заметив, что запущенный механизм будет в процессе работы отлаживаться, возможные шероховатости — шлифоваться.

Собеседники обсудили и другие актуальные вопросы. Говорили о недавних встречах лидера Приднестровья с президентом Молдовы Игорем Додоном и со спецпредставителем президента РФ Дмитрием Козаком, а также о дальнейших перспективах приднестровско-российского взаимодействия.