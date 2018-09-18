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Сбор урожая винограда

Виноградари страны выбирают "Молдову"

© Sputnik / Sergueï Anachkevitch
В Молдове
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Хорошо известный нам сорт поступает на столы зарубежного потребителя даже в середине зимы, когда он почти забыл вкус черного винограда.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Экспорт столового винограда в этом году может перешагнуть рубеж в 100 тысяч тонн, заявил директор Национального Агентства по безопасности пищевых продуктов Георге Габерь. Хорошему урожаю 2018-го года способствовала благоприятная погода, в частности обильные осадки, прошедшие в июне и июле. Традиционно на российский рынок поставляется чуть более трети экспорта молдавского винограда. Но в этом году, по словам Габеря, поставки могут возрасти.

"Обычно, российский рынок поглощает 25-27 тысяч тонн винограда. В этом году есть большой интерес по увеличению объемов. Даже с учетом наших конкурентов на рынке России, прежде всего, Турции и Таджикистана, импортеры отдают предпочтение нашему винограду. По цене он на том же уровне, но у нас виноград поставляется из холодильников, в упакованном виде, который быстрее берут супермаркеты", — рассказал Георге Габерь.

Помимо России, столовый виноград из Молдовы отправляют в Беларусь и Евросоюз, например, в страны Балтии. Как рассказал глава НАБПП, отечественный виноград нашел свою нишу на зарубежных рынках. Речь в первую очередь идет о традиционном сорте "Молдова", который созревает достаточно поздно по сравнению с другими сортами.

Молдавский праздник Изумрудный виноград
© Sputnik / Сергей Пятаков
Молдавский праздник "Изумрудный виноград" состоялся в Москве
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"Он созревает тогда, когда другие сорта на юге уже собраны. Как правило, в Европе не практикуют хранение винограда долгое время, только определенный период перед поставкой в торговые сети. А у нас специализация — длительное хранение два и более месяца. Это и является нашим коньком для того, чтобы мы присутствовали на рынке и Европы и других стран", — отметил специалист.

Как пояснил Георге Габерь, эти особенности позволяют поставлять отечественный виноград зарубежным покупателям даже в феврале, когда на рынках уже нет гроздей с черной ягодой. Тем не менее, молдавские виноградари намерены следовать еще одной тенденции. В последнее время покупатели отдают предпочтения бессемянным сортам винограда. По словам Габеря, в Молдове есть такие сорта собственной селекции, которые могут дать высокий и качественный урожай.

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Теги:
сорт, виноград, Молдова, Общество
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