В Кишиневе в следующем году может пройти церемония вручения премии "ТЭФИ"

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Глава государства Игорь Додон сообщил, что в рамках проходящего в Кишиневе молдо-российского экономического форума встретился с популярным тележурналистом, вице-президентом Академии российского телевидения Александром Любимовым. Журналист приехал в Кишинев, чтобы стать модератором МРЭФ-2018.
"В рамках Форума будет подписано соглашение о проведении в 2019 году в Кишиневе очередной церемонии вручения российской национальной телевизионной премии "ТЭФИ", — написал Додон в Facebook.
Президент еще раз выразил свою принципиальную позицию: "свобода слова незыблема, цензура недопустима. Все российские телепередачи должны вернуться в сетку вещания молдавских телеканалов, а наш телезритель сам выберет, что смотреть и какую точку зрения выбирать".
Додон пожелал Любимову успехов в дальнейшей реализации его проектов и выразил надежду на то, что их по достоинству сможет оценить и молдавский телезритель.
Что такое МРЭФ-2018
Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.
Первый МРЭФ проходит 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.
Все главные новости о событиях, происходящих на форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума.