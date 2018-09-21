В Кишиневе в следующем году может пройти церемония вручения премии "ТЭФИ"

О том, что в 2019 году Кишинев может стать площадкой для вручения популярной российской телевизионной премии, сообщил на своей странице в Facebook президент республики Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Глава государства Игорь Додон сообщил, что в рамках проходящего в Кишиневе молдо-российского экономического форума встретился с популярным тележурналистом, вице-президентом Академии российского телевидения Александром Любимовым. Журналист приехал в Кишинев, чтобы стать модератором МРЭФ-2018.

"В рамках Форума будет подписано соглашение о проведении в 2019 году в Кишиневе очередной церемонии вручения российской национальной телевизионной премии "ТЭФИ", — написал Додон в Facebook.

Президент еще раз выразил свою принципиальную позицию: "свобода слова незыблема, цензура недопустима. Все российские телепередачи должны вернуться в сетку вещания молдавских телеканалов, а наш телезритель сам выберет, что смотреть и какую точку зрения выбирать".

Додон пожелал Любимову успехов в дальнейшей реализации его проектов и выразил надежду на то, что их по достоинству сможет оценить и молдавский телезритель.



