Среди военных, погибших в российском Ил-20 в Сирии, был уроженец Молдовы

Сержант Павел Ткаченко служил на Ил-20 бортмехаником. Он родился и жил в Тирасполе, а пять лет назад уехал в Россию.

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. Среди 15 военнослужащих, погибших при крушении российского самолета в Сирии, был уроженец Левобережья Павел Ткаченко. Об этом рассказала приднестровским СМИ его вдова Инна Ткаченко. Она связалась с журналистами по телефону.

По словам женщины, Павел был из семьи военных, он служил в ОГРВ — ограниченной группе российских войск, а пять лет назад уехал в Россию, служил в воинской части в подмосковном городе Кубинка.

В Сирию сержант Ткаченко отправился 9 августа. Это была его первая служебная командировка на войну.

— Они должны были прилететь 9 октября, по телефону у меня с ним связи не было, — рассказала для ТСВ Инна Ткаченко, жена Павла. — Он только звонил оттуда, я спрашивала: "Вы прилетите по плану, не будете задерживаться?" Он говорил: "Всё по плану идет".

Вдова военного рассказала тираспольскому телеканалу ТСВ, что в последний раз она приезжала в родной Тирасполь в декабре прошлого года. А Павел последний раз был здесь пять лет назад. По словам Ткаченко, как начались трагические события на Украине, Павел не мог приезжать на родину.

В Тирасполе супруги Ткаченко выросли, познакомились и сыграли свадьбу. У Павла осталось двое детей. Здесь живет его мать, родственники и друзья.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В воскресенье, 23 сентября, Минобороны России раскрыло обстоятельства гибели Ил-20 в Сирии>>>>