Чума расползается по Молдове — это самая обширная эпидемия со времен войны

Очаг заражения ликвидировать не удается, несмотря на усилия эпидемиологов, в Штефан-Водском районе зарегистрированы новые случаи заражения африканской чумой свиней.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. В Молдове подтверждены три новых случая африканской чумы свиней (АЧС), все — в районе Штефан-Водэ. Два случая заболевания зарегистрированы в селе Паланка и одно — в селе Тудора. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального агентства по безопасности пищевых продуктов.

Ранее в этом районе уже фиксировались случаи АЧС. На заседании специальной комиссии 19 сентября 2018 года премьер-министр Павел Филип назвал эпидемию свиной чумы, которая бушует в Европе, "самой обширной со времен Второй мировой войны".

По сообщению комиссии, ситуация остается тяжелой. К середине сентября в Молдове было зафиксировано 22 очага заражения АЧС, были ликвидированы 252 инфицированные свиньи.



