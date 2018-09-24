15:25 24 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.79
  • USD16.83
  • RUB0.25
  • RON4.25
  • UAH0.60
Поиск
Вспышка африканской чумы свиней

Чума расползается по Молдове — это самая обширная эпидемия со времен войны

© Sputnik / Константин Чалабов
В Молдове
Получить короткую ссылку
78 0 0

Очаг заражения ликвидировать не удается, несмотря на усилия эпидемиологов, в Штефан-Водском районе зарегистрированы новые случаи заражения африканской чумой свиней.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. В Молдове подтверждены три новых случая африканской чумы свиней (АЧС), все — в районе Штефан-Водэ. Два случая заболевания зарегистрированы в селе Паланка и одно — в селе Тудора. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального агентства по безопасности пищевых продуктов.

Учения по профилактике африканской чумы
© Sputnik / Irina Leahova
Блокпост спит, служба идет: стало ясно, как опасный вирус "проскочил" в Молдову

Ранее в этом районе уже фиксировались случаи АЧС. На заседании специальной комиссии 19 сентября 2018 года премьер-министр Павел Филип назвал эпидемию свиной чумы, которая бушует в Европе, "самой обширной со времен Второй мировой войны".

По сообщению комиссии, ситуация остается тяжелой. К середине сентября в Молдове было зафиксировано 22 очага заражения АЧС, были ликвидированы 252 инфицированные свиньи.


По теме

Молдова потратит миллион на борьбу с африканской чумой свиней
На юге Молдовы снова беда: выявлены новые случаи чумы свиней
Африканская чума держит в страхе фермеров в Вулканештах
Теги:
вирус АЧС, африканская чума свиней, эпидемия
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Ах, Октоберфест – мечта любого пивомана и пивовара - фото
BMW
Ноги на капот: блондинка шокировала окружающих, закрывая багажник - видео
Самые распространенные языки мира
Какой язык учить и как сделать правильный выбор

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться