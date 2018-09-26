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Мед

Сладкое лакомство: как приднестровский мед покоряет сердца европейцев

© Sputnik / Александр Димитров
В Молдове
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Руководитель минсельхоза приднестровского региона рассказал о достижениях местных пчеловодов и о том, с какими проблемами они сталкиваются при экспорте меда.

ТИРАСПОЛЬ, 26 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. Поставки меда из Приднестровья в Европу в последние годы выросли в несколько раз. Об этом заявил глава сельскохозяйственного ведомства приднестровского региона Ефимий Коваль в ходе совещания, на котором обсуждалось участие делегации Приднестровья в работе XXII-го Конгресса "АПИСЛАВИЯ". Международный форум, посвященный вопросам пчеловодства, проходил недавно Москве.

"Европа производит 250 тысяч тонн меда в год, а потребляет около 400 тысяч тонн. Недостающий объем импортируют, в том числе из Приднестровья. От нас на экспорт в Европу в 2015 году отправлено 14 тонн меда, в 2017 году — 107 тонн", — сообщил Коваль.

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Чиновник уточнил, что вопрос экспорта меда и продукции пчеловодства в Европу для приднестровских производителей осложнен тем, что для проведения анализа меда приходится образцы направлять сначала в Кишинев, а затем в Румынию в специализированную лабораторию. Именно там делают анализ и, если мед соответствует стандартам, пчеловод получает возможность реализовать свою продукцию, не неся затраты на доставку образцов в лабораторию и проведение исследований. В противном случае, ему придется оплатить все расходы.

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В конгрессе, прошедшем в Москве, приняли участие 5 700 делегатов. Это представители стран Европейского союза, почти всех субъектов Российской Федерации, делегации из Молдовы, Украины, Америки, Китая и других стран. В ходе конгресса были организованы выставки, где страны представляли свою продукцию и оборудование. Была проведена также дегустация меда, кондитерских изделий, при приготовлении которых использовалось это сладкое лакомство. Также был представлен ряд косметических средств, произведенных на основе меда.

В рамках конгресса была организована и научная сессия, на которой обсуждались актуальные вопросы, волнующие пчеловодов всех стран мира.

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Теги:
лакомство, мед, экспорт, Тирасполь, Приднестровье, Экономика, бизнес и финансы
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