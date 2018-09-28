Приднестровцы прошли обучение в российском вузе в инновационном формате

Параллельное обучение одновременно в приднестровском и российском вузах успешно проводится в регионе уже пять лет, специалисты объясняют это тем, что образовательные стандарты Приднестровья и России гармонизированы.

ТИРАСПОЛЬ, 28 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровским выпускникам Финансового университета при правительстве РФ вручили дипломы об окончании престижного российского вуза. Событие прошло на на уровне администрации приднестровского региона, сообщили в пресс-службе исполнительного органа.

"Наши ребята показывали уровень знаний, которые они получили в Приднестровском госуниверситете, на просторах России", — отметила одна из выпускниц, получивших диплом российского образца.

Приднестровский госуниверситет имени Шевченко стал участником проекта по параллельному обучению приднестровских студентов в московских вузах после 2010-го года. Взаимодействие, в частности, удалось выстроить между экономическим факультетом и Финансовым университетом при правительстве России.

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"Было принято решение обучать студентов тем специальностям, по которым у нас не проводится обучение", — сказал первый проректор ПГУ Николай Смоленский, отметив, что речь идет о профиле "Налоги и налогообложение".

Всего за эти годы Финансовый университет закончили 44 студента из Приднестровья. Каждый из них получил право поступать в российский вуз сразу на второй курс обучения благодаря тому, что образовательные стандарты приднестровского региона и России гармонизированы.

"Более двух третей выпускников работают в Приднестровье. В экономику региона приходят серьезные специалисты с двумя дипломами — они параллельно окончили наш университет и дистанционно обучались в Москве, к тому же на бюджетной основе", — подчеркнул Смоленский.

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На экономическом факультете ПГУ подготовили новые предложения для коллег из Финансового университета, а именно об открытии трех востребованных в регионе, но отсутствующих в местном вузе направлений для бакалавров — маркетинг, обработка данных в цифровой экономике, анализ рисков и страховое дело.

Приднестровская сторона надеется, что новый проект будет запущен в сентябре 2019 года.