Дубоссарцы подтвердили чемпионство по спортивному туризму

ТИРАСПОЛЬ, 1 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Дубоссарским туристам удалось завоевать призовые места по всем видам программы чемпионата Молдовы по спортивному туризму. Дубоссарская команда также подтвердила уже второй год подряд звание сильнейшей в этом соревновании.

"Дубоссарская станция юных туристов (СЮТур) подготовила для участия в соревнованиях две команды: "Дубоссары-1" и "Дубоссары-2". По итогам всех видов соревнований СЮТур города Дубоссары вышла на первое общекомандное место", — отметили в дубоссарской администрации. Команды выступали по четырем видам: пеший туризм — полоса препятствий; горный туризм — полоса препятствий на горном рельефе; водный туризм — короткая дистанция; велотуризм – фигурное вождение.

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В горном туризме команды шли в связках по два человека. Команде "Дубоссары-1" впервые удалось завоевать золото. Свои силы в этом виде попробовали и "Дубоссары-2", выйдя на пятое место и получив бесценный опыт.

По технике пешеходного туризма команда "Дубоссары-1" завоевала второе место. С таким же успехом ребята выступили по велотуризму – в копилке еще одна серебряная медаль, в чем заслуга младшей команды "Дубоссары-2".

Соревнования по водному туризму принесли дубоссарской команде бронзу.

Чемпионат Республики Молдова по спортивному туризму проходил в селе Требужены Оргеевского района.