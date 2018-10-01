22:49 01 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD16.89
  • RUB0.26
  • RON4.20
  • UAH0.60
Поиск
Туристы

Дубоссарцы подтвердили чемпионство по спортивному туризму

© Sputnik / Ilya Timin
В Молдове
Получить короткую ссылку
18 0 0

Дубоссарская команда второй год подряд становится обладателем Кубка Федерации спортивного туризма РМ.

ТИРАСПОЛЬ, 1 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Дубоссарским туристам удалось завоевать призовые места по всем видам программы чемпионата Молдовы по спортивному туризму. Дубоссарская команда также подтвердила уже второй год подряд звание сильнейшей в этом соревновании.

"Дубоссарская станция юных туристов (СЮТур) подготовила для участия в соревнованиях две команды: "Дубоссары-1" и "Дубоссары-2". По итогам всех видов соревнований СЮТур города Дубоссары вышла на первое общекомандное место", — отметили в дубоссарской администрации. Команды выступали по четырем видам: пеший туризм — полоса препятствий; горный туризм — полоса препятствий на горном рельефе; водный туризм — короткая дистанция; велотуризм – фигурное вождение.

Днестр
© Sputnik / Miroslav Rotari
Молдова и туризм: как республика растеряла привлекательность

В горном туризме команды шли в связках по два человека. Команде "Дубоссары-1" впервые удалось завоевать золото. Свои силы в этом виде попробовали и "Дубоссары-2", выйдя на пятое место и получив бесценный опыт.

По технике пешеходного туризма команда "Дубоссары-1" завоевала второе место. С таким же успехом ребята выступили по велотуризму – в копилке еще одна серебряная медаль, в чем заслуга младшей команды "Дубоссары-2".

Соревнования по водному туризму принесли дубоссарской команде бронзу.

Чемпионат Республики Молдова по спортивному туризму проходил в селе Требужены Оргеевского района.

По теме

"Медицинский туризм": каких врачей посещают иностранцы в Молдове
Молдова и туризм: как республика растеряла привлекательность
Медицинский туризм: почему иностранцы приезжают лечиться в Молдову
Молдавский туризм: между победой и поражением
Теги:
первенство, соревнование, состязание, туристы, туризм, Приднестровье, Молдова, Туризм
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Distinguished Gentelmen`s Ride
Distinguished Gentelmen`s Ride: как это было в Кишиневе - фото
Кот
Откройте, я замерз: ловкий кот вернулся с прогулки и звонит в дверь - видео
Школьный календарь 2018-2019
Календарь школьных каникул 2018-2019

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться