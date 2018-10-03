Молдова ждет гастарбайтеров: власти открывают двери для иностранных рабочих и бизнесменов

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Власти Молдовы намерены упростить визовый режим для иностранцев. Соответствующие поправки в законодательство предлагает ввести Министерство иностранных дел и европейской интеграции.

© Sputnik / Алексей Филиппов От слов к делу: как молдавские гастарбайтеры кормят всю страну

Согласно представленным изменениям, получить молдавскую визу будет намного проще: иностранцев избавят от необходимости иметь при себе некоторые документы. В частности, для получения туристической и гостевой визы в дипломатическую миссию за рубежом не надо будет предоставлять подтверждение о месте проживания в Молдове, билет в оба конца, или же водительское удостоверение и страховой полис "Зеленая карта".

Для получения деловой визы, которая среди прочего предполагает участие в конференциях и совещаниях, кроме прочего исключается наличие приглашения от физического лица, коммерческой компании или неправительственной организации.

Как поясняют разработчики закона, упрощенный режим получения молдавской визы послужит привлечению зарубежных инвесторов и поможет восполнить нехватку рабочих рук.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции ожидает, что законодательные поправки приведут к улучшению инвестиционного климата и росту экспорта молдавских товаров.

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В список стран, граждане которых должны оформить визу для посещения Молдовы, входит 93 государства, расположенных в Азии и Африке. Среди них – Афганистан, Алжир, Марокко, Египет, Филиппины, Сирия, Таиланд, Индия, Китай.