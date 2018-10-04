На границе Молдовы - вспышка сибирской язвы

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. В приграничном с Молдовой украинском селе Меняйловка Одесской области зафиксирована вспышка антракса — сибирской язвы, крайне опасной как для животных, так и для человека инфекционной болезни.

© Sputnik / Александр Кряжев Проблема молдавская - язва сибирская

Как передают украинские СМИ, вокруг Меняйловки обустроена карантинная зона, длина периметра которой — пять километров, а два дня назад с признаками антракса госпитализированы пять местных жителей, у одного из них диагноз сибирской язвы уже подтвердился.

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Местные специалисты предполагают, что причина возникновения очага заражения в Меняйловке исходит из Молдовы, со Штефан-Водского района, которой граничит c этим украинским селом. Если взглянуть на карту, вверх по течению речки Копчак со стороны Молдовы стоит одноименное село. На этой же речке находится и Меняйловка. Эпизоотолог (ветеринарный эпидемиолог — ред.) Александр Ревенко сообщил, что, когда на территории Молдовы после ливней размывает плотину, грязная вода заливает украинские пастбища.

"Все пастбища теперь закрыты, работаем. Взяли анализы почвы пастбищ с разных мест — будем искать причину", — пояснил Ревенко.

Из Меняйловки также запретили вывозить мясо и молоко, а в соседних населенных пунктах массово вакцинируют скот. Опилки посыпают хлоркой и пропускают транспорт только через дезинфекционный барьер на всех выездах из села. В самой Меняйловке также происходит массовая вакцинация скота. Селяне же признаются, что коровы дохли задолго до того, как инфекцию обнаружили у людей.

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"Просто никто не говорит правду. Это был не первый случай. До того еще много коров умерли", — отметила в беседе с журналистами местная жительница Наталья Бакал.

На помощь местным эпидемиологам приехали специалисты из близлежащих районов.

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"Иммунитет вырабатывается в течение двух недель. Сейчас делаем прививки и объясняем людям, что в течение двух недель нельзя резать. Почти сто процентов вакцинируем, потому что люди боятся — каждый за свое поголовье. Это их дополнительный заработок", — отметил ветеринар Виктор Сербинов.