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Матч между сборными Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций

Пока все спали: победа Молдовы, Меланья Трамп о скандале, Клинтон - без тайн

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Читайте в ежедневном обзоре Sputnik традиционную подборку событий, произошедших минувшей ночью.

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Сборная Молдовы со счетом 2:0 выиграла у соперников из Сан-Марино в домашнем матче второй группы лиги "D" в Лиге наций. Поединок прошел на на кишиневском стадионе "Зимбру". Оба мяча на свой счет записал Раду Гынсарь.

Тренер призвал не расслабляться

Наставник сборной Молдовы Александр Спиридон рад прерванной пятилетней серии без побед в официальных матчах, но призвал не расслабляться, так как следующий матч молдавской команде также обязательно выиграть, если она хочет продолжить борьбу за самые высокие места в лиге "D" Лиги наций. 

Лига наций УЕФА
© Sputnik / Miroslav Rotari
Молдова выиграла у команды Сан-Марино в Лиге наций - онлайн-трансляция

"Думаю, что главное — это победа после пятилетней серии без побед. Как мы и думали, было очень сложно вскрыть оборону соперника. У нас было очень много моментов, к сожалению, не все мы реализовали. Пока досконально не анализировал матч, радуемся победе. С белорусами на выезде будет финальная игра. Если не добьемся победы, то этот цикл снова будет провален", — заключил Спиридон.

После трех игр на первом месте в промежуточной турнирной таблице находится сборная Белоруссии, в активе которой семь баллов, на втором месте — Люксембург (6 очков), на третьем — Молдова (4 балла), а замыкает этот квартет Сан-Марино (0 баллов).

Следующий матч молдавская команда проведет в Минске 15 октября.

Трагедия в горах

Девять альпинистов из Южной Кореи и Непала погибли в результате схода лавины в Гималаях. Об этом написала газета Himalayan Times со ссылкой на организатора экспедиции. 

Старый город в Ницце
© Sputnik / Владимир Песня
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Как заявил представитель компании Trekking Camp Nepal Вангчу Шерпа, организовавшей поход, в результате снежного шторма оказался завален лагерь на горе Гурья Химал, в котором находились альпинисты. В лагере они хотели дождаться хорошей погоды, чтобы продолжить путешествие.

По данным издания Republica, тела альпинистов были найдены внутри и около палаток. Как отмечает издание, в район происшествия направлен спасательный вертолет.

Скандальная куртка Меланьи Трамп

Первая леди США Меланья Трамп заявила, что надела вызвавшую скандал куртку во время поездки в центры содержания разлученных с родителями детей мигрантов для своих критиков, в том числе из числа СМИ. 

Melania Trump
© AP Photo / Susan Walsh
Мелания Трамп на приёме в Лондоне веселилась без мужа - фото

"Это очевидно, что я надела куртку не для детей. Это было для того, чтобы подняться и сойти с самолета. И это было для людей и для медиа левого толка, которые меня критикуют", — сказала супруга американского президента в интервью телеканалу ABC News, заявив, что до сих пор спрашивает себя, получила ли она бы столько реакции прессы, если бы она не одевала эту вещь.

Ранее первую леди США раскритиковали из-за надписи на куртке, которую она надела во время поездки в центры содержания разделенных с родителями детьми в Техасе. СМИ публиковали фотографии, как Меланья Трамп поднимается на трап самолета в зеленой крутке-штормовке, на спине которой белыми буквами написано: "I really don't care. Do U?" ("Меня это вообще не трогает. А вас?"). Как уточняет телеканал, для поездки первая леди выбрала марку Zara за 39 долларов. Позднее представитель Меланьи Трамп Стефани Гришэм заявила, что у куртки не было скрытого послания. 

Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон от демократической партии спускается по лестнице после признания поражения кандидату от республиканской партии Дональду Трампу в Нью-Йорке 9 ноября 2016 года
© AFP 2018 / JEWEL SAMAD
ФБР начало новое расследование в отношении Хиллари Клинтон

Клинтон не узнает тайн

Госдепартамент США подтвердил РИА Новости, что бывший госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон больше не имеет доступа к секретной информации, она сама направляла соответствующий запрос. Также доступ отозван и у помощницы Клинтон Шерил Майлз.

В 2015 году наличие у Клинтон доступа к секретной информации, который иногда происходил через мобильные телефоны и домашние компьютеры Клинтон стал причиной крупного скандала и расследования ФБР. Клинтон обвинили в том, что она поставила под угрозу национальную безопасность и секреты США.

Теги:
куртка, скандал, победа, туристы, гибель, футбол, Лига наций, Меланья Трамп, Хиллари Клинтон, США, Молдова
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