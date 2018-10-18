14:36 18 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD16.97
  • RUB0.26
  • RON4.20
  • UAH0.61
Поиск
Автомобильная пробка

Почему в Кишиневе мало хороших дорог

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
Получить короткую ссылку
53 0 0

Обсуждая вопросы развития Кишинева, эксперты констатировали факт многолетнего порочного и неэффективного управления, из-за чего город отстает в своем, в том числе, инфраструктурном развитии от других европейских столиц.

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Почему в Кишиневе так много плохих дорог? Эту тему обсуждали эксперты в пресс-центре Sputnik Молдова в ходе пресс-конференции на тему: "Новые инновационные проекты для Кишинева".

Во сколько обойдется Молдове ремонт сельских дорог>>>

"Чтобы ответить на этот вопрос, надо проанализировать последние десять-пятнадцать лет администрации городом. Прежде всего, это отсутствие ответственности городских властей за развитие города. Как предыдущая, так и нынешняя администрация не думают категориями перспективного развития, категориями генплана. Генплан предусматривает краткосрочное развитие на четыре года, а долгосрочное — на двадцать — сорок лет", — заявил муниципальный советник Александр Одинцов.

Ambuteiaj
© Sputnik / Iulia Lipovaia
Кишиневу поставили диагноз – "город надо срочно лечить"

Управление городскими финансами

Он отметил, что, исходя из долгосрочного плана следует соответствующим образом делать дороги и развязки.

"Естественно, строительство новых дорог, а не просто реставрация существующих, — дорогостоящее удовольствие. Наш бюджет – около четырех миллиардов леев – он не всегда тянет, но у нас есть гибкие финансовые инструменты. Мой коллега Игорь Самохвалов обращал внимание на то, как неэффективно управляются городские финансы", — сказал Одинцов.

Александр Одинцов
© Sputnik / Osmatesco
Александр Одинцов

По его словам, чтобы понять, в какой ситуации мы сегодня оказались, надо проанализировать "тяжелое" наследие, доставшееся нам от предыдущей администрации.

"Например, работы по реконструкции двухкилометрового участка улицы А.Руссо, выиграла частная компания. Сумма по тендеру была 76 миллионов леев, а в итоге оказалось, что потрачено на это строительство около 120 миллионов. Почти на 50 миллионов больше! За эти деньги можно было отреставрировать еще одну улицу", — заявил эксперт.

Он также привел пример с реконструкцией центральных улиц столицы.

Пешеходная улица
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Уникальное фото: как выглядела пешеходная улица Кишинева сто лет назад

Реставрация улиц

"Напомню, что мы получили грант от "Европейского банка реконструкции и развития" в 21 миллион евро для реставрации шести улиц, в том числе бульвара Штефана чел Маре, из них сделано пока только три улицы – и с превышением стоимости! Я, как советник, не видел отчета от французской компании, которая должна была контролировать качество этих работ", сказал Одинцов.

Почему такое возможно? По словам муниципального советника, используется пробел в законодательстве, который предусматривает увеличение проектной стоимости на тридцать процентов.

"В итоге все проекты в городе увеличиваются на эти тридцать процентов, предусмотренные законом. Это – коррупционная составляющая в этих проектах", — подчеркнул Александр Одинцов.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

По теме

Как сделать Кишинев современным, комфортным и экологически чистым городом
"Елкины дилеммы" - в Кишиневе уже празднуют Новый год
Примэрия Кишинева решила: что произойдет с домом, где случился взрыв
В Кишиневе стартовал отопительный сезон: где в первую очередь появится отопление
Теги:
управление, столица, дороги, Кишинев, коррупция, пресс-конференция, Александр Одинцов, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина в наручниках, фото из архива
    Шпион, выйди вон!

    В Азербайджане задержали иностранного шпиона. По версии спецслужб, он подкупал граждан республики, чтобы добыть военную информацию.

  • Консервы для солдат
    Вам крышка!

    В Армении будет расширено производство алюминиевых крышек: правительство одобрило льготы на оборудование и сырье.

  • Дрофа
    Красотки для шейхов

    Правительство Казахстана разрешило четырем арабским шейхам охотиться на занесенную в Красную книгу дрофу-красотку.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Официальный визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Кишинев.
Самые яркие моменты: официальный визит Эрдогана в Молдову - фото
Владимир Путин о трагедии в Керчи
Владимир Путин высказался о трагедии в Керчи
Теракт в Керчи
Взрыв в Керчи: что произошло

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться