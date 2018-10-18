Почему в Кишиневе мало хороших дорог

Обсуждая вопросы развития Кишинева, эксперты констатировали факт многолетнего порочного и неэффективного управления, из-за чего город отстает в своем, в том числе, инфраструктурном развитии от других европейских столиц.

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Почему в Кишиневе так много плохих дорог? Эту тему обсуждали эксперты в пресс-центре Sputnik Молдова в ходе пресс-конференции на тему: "Новые инновационные проекты для Кишинева".

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"Чтобы ответить на этот вопрос, надо проанализировать последние десять-пятнадцать лет администрации городом. Прежде всего, это отсутствие ответственности городских властей за развитие города. Как предыдущая, так и нынешняя администрация не думают категориями перспективного развития, категориями генплана. Генплан предусматривает краткосрочное развитие на четыре года, а долгосрочное — на двадцать — сорок лет", — заявил муниципальный советник Александр Одинцов.

Управление городскими финансами

Он отметил, что, исходя из долгосрочного плана следует соответствующим образом делать дороги и развязки.

"Естественно, строительство новых дорог, а не просто реставрация существующих, — дорогостоящее удовольствие. Наш бюджет – около четырех миллиардов леев – он не всегда тянет, но у нас есть гибкие финансовые инструменты. Мой коллега Игорь Самохвалов обращал внимание на то, как неэффективно управляются городские финансы", — сказал Одинцов.

© Sputnik / Osmatesco Александр Одинцов

По его словам, чтобы понять, в какой ситуации мы сегодня оказались, надо проанализировать "тяжелое" наследие, доставшееся нам от предыдущей администрации.

"Например, работы по реконструкции двухкилометрового участка улицы А.Руссо, выиграла частная компания. Сумма по тендеру была 76 миллионов леев, а в итоге оказалось, что потрачено на это строительство около 120 миллионов. Почти на 50 миллионов больше! За эти деньги можно было отреставрировать еще одну улицу", — заявил эксперт.

Он также привел пример с реконструкцией центральных улиц столицы.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Уникальное фото: как выглядела пешеходная улица Кишинева сто лет назад

Реставрация улиц

"Напомню, что мы получили грант от "Европейского банка реконструкции и развития" в 21 миллион евро для реставрации шести улиц, в том числе бульвара Штефана чел Маре, из них сделано пока только три улицы – и с превышением стоимости! Я, как советник, не видел отчета от французской компании, которая должна была контролировать качество этих работ", сказал Одинцов.

Почему такое возможно? По словам муниципального советника, используется пробел в законодательстве, который предусматривает увеличение проектной стоимости на тридцать процентов.

"В итоге все проекты в городе увеличиваются на эти тридцать процентов, предусмотренные законом. Это – коррупционная составляющая в этих проектах", — подчеркнул Александр Одинцов.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.