Обыски в примэрии Кишинева: детали проверок

Заключительный день рабочей недели для некоторых работников столичной администрации выдался нервным – к ним пришли с проверкой.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Утро пятницы началось в Кишиневе с обысков в столичной примэрии (мэрии). Информацию корреспонеднту Sputnik подтвердил пресс-секретарь городской администрации Вадим Брынзанюк.

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"Обыски проходят в управлении архитектуры. С чем связаны проверки, мы не знаем", - заявил Sputnik Брынзанюк.

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По информации местной прессы, проверки проводят сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного центра. Данные ведомства на текущий момент не прокомментировали проводимую операцию.