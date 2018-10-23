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Шерпенский плацдарм

Близ Шерпен нашли останки героев борьбы с фашизмом

© Sputnik / Мирослав Ротарь
В Молдове
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В Молдове продолжают находить останки героев Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Останки двух советских воинов, погибших в период освобождения Молдавии от фашистов, были найдены близ села Шерпены Новоаненского района.

Как похоронят воинов

Как сообщил корреспонденту Sputnik председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, на останки воинов поисковики организаций "Август" и "Русский историко-патриотический клуб" наткнулись в ходе поискового выезда. Советские воины лежали в земле на пахотном поле в 1,5 километра от Шерпен.

"Среди личных вещей, снаряжения и обмундирования предметов, указывающих на имена погибших героев, к сожалению, не обнаружено. Неизвестные солдаты – освободители будут преданы земле со всеми воинскими почестями на кладбище мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм", - подчеркнул Петрович.

Укрепить плацдарм

Он напомнил, что мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм" расположен на крутом берегу Днестра.

"От смотровой площадки асфальтовая дорожка ведет к воинскому кладбищу, на котором, дважды в год, поисковики предают земле останки советских воинов, найденные на полях сражений. Неописуемый вид открывается с этих мест на бегущий внизу буйный Днестр! Вот только крутой берег, на котором находится главная воинская святыня нашей страны, от ветра и дождей ежегодно подступает все ближе и ближе к мемориалу и воинским захоронениям. В некоторых местах расстояние от забора мемориала до обрыва составляет менее 10 метров, и оно ежегодно сокращается", - объяснил Петрович.

Собеседник добавил, что недавно они с командиром поискового отряда "Август" Василием Сеньковским побывали на мемориальном комплексе, чтобы изучить местность, на которой вскоре будут посажены деревья для укрепления обрывистого берега у воинского кладбища.

"После предварительной консультации со специалистами по озеленению было принято решение продолжить высадку зеленых насаждений вдоль линии, идущей от мемориального комплекса в направлении села. Перед воинским кладбищем деревья будут высажены в два ряда с соблюдением необходимых интервалов. Акцией "Удержим Шерпенский плацдарм" комитет "Победа" откроет цикл памятных мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Молдавии от фашизма", - сказал Петрович.

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Теги:
останки, Великая Отечественная война
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