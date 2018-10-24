Канду: Молдова заинтересована в развитии молдавско-российского диалога

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Спикер парламента Андриан Канду заявил на встрече с послом России в Молдове Олегом Васнецовым, что Кишинев заинтересован в развитии отношений с Москвой.

"В рамках переговоров Андриан Канду заявил, что Молдова заинтересована в развитии молдавско-российского диалога, а также в торговых и экономических отношений с Россией, основанных на доверии и взаимном уважении", - сообщила пресс-служба парламента.

При этом Канду подчеркнул, что Молдова выступает за мирное решение приднестровского конфликта в формате "5+2".

Ранее, во вторник, премьер Молдовы Павел Филип провел первую встречу с послом России в республике Олегом Васнецовым, в рамках которой была достигнута договоренность о сотрудничестве в развитии двусторонних отношений.

Новый посол России в Молдове Олег Васнецов назначен указом президента РФ Владимира Путина 2 июля этого года. Российский дипломат 6 августа передал копии верительных грамот в министерство иностранных дел и европейской интеграции республики.