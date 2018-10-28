В Молдове произошло самое сильное в этом году землетрясение

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. В воскресенье, примерно в 02:40, жители Молдовы почуствовали землетрясение.

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (ЕMSC), эпицентр находился в румынских горах Врачна. Магнитуда подземных толчков в эпицентре составила 5.7. Под данным румынских сейсмологов - 5.8. Очаг землетрясение залегал на глубине 150 км.

В домах жителей Кишинева "мебель ходила ходуном", качались люстры. О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Толчки длились около 40 секунд.

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Примечательно, что ровно год назад, 28 октября, также произошло аналогичное землетрясение с магнитудой 4.1.

Руководитель Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы Ион Илиеш в беседе с корреспондентом Sputnik сообщил, что это было самое сильное землетрясение в нынешнем году.

"Самое сильное (землетрясение) в этом году. Аналогичное было зафиксировано 14 марта. Магнитуда толчков в эпицентре землетрясения в зоне Вранча составила 4,6", - сказал Илиеш.

В 2017 году толчки магнитудой выше четырех баллов по шкале Рихтера регистрировались 17 раз, а в феврале были даже зарегистрированы толчки силой 5 баллов.

Всего в прошлом году произошло 101 землетрясение магнитудой от 3 баллов.