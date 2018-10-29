21:05 29 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD17.15
  • RUB0.26
  • RON4.18
  • UAH0.61
Поиск
Народный артист РФ Николай Караченцов в роли светлейшего князя Александра Меньшикова в спектакле Шут Балакирев по пьесе российского драматурга Григория Горина.

Далекое и безвозвратное - Николай Караченцов снимался в Молдове

© Sputnik / Галина Кмит
В Молдове
Получить короткую ссылку
Тема:
Ушел из жизни легендарный Николай Караченцов (7)
152 0 0

Вспоминаем о фильме с участием Николая Караченцова, снятом на "Молдова-филм".

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. В понедельник Москва простилась с народным артистом России Николаем Караченцовым. Но не только в России – во всех бывших союзных республиках, в том числе и в Молдове, вспоминают Николая Петровича.

Актер Московского театра им. Ленинского комсомола, заслуженный артист РСФСР Николай Караченцов.
© Sputnik / Валерий Плотников
Памяти артиста: вспоминаем голос Николая Караченцова

Ведь мы не только продолжаем смотреть замечательные фильмы и записи спектаклей с его участием, но и помним о том, что Караченцов снимался и на "Молдова-филм". Это был вышедший в 1984 году телевизионный фильм под названием "Маленькое одолжение". Режиссер картины – Борис Конунов, сценарист – Виктория Токарева.

Караченцов играл в нем популярного исполнителя Валентина Озерникова, который отправляется на очередные гастроли.

В поезде случайный попутчик просит певца о маленькой услуге – найти его супругу и отдать ей одну безделушку. Но такая с виду невинная просьба приводит героя Караченцова к череде совпадений, которые заставляют его задуматься о правильности жизни и возможности что-то изменить в лучшую сторону.

В картине также снялись Татьяна Догилева и Лия Ахеджакова. В фильме было использовано много мелодичных композиций, особенно популярной стала песня "Кленовый лист" композитора Максима Дунаевского и поэта Леонида Дербенева.

Давайте еще раз вспомним эту замечательную песню.

Тема:
Ушел из жизни легендарный Николай Караченцов (7)

По теме

Театральный марафон легендарного Караченцова: каким мы его запомним
Николай Караченцов - "Нас вывозит авось"
Марк Захаров: заслуги Караченцова велики и прекрасны
Невосполнимая утрата: Путин выразил соболезнования родным Караченцова
В Москве в честь Караченцова могут назвать улицу
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Александр Лукашенко играет в хоккей, архивное фото
    "Чтобы мужиками быть"

    Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как и сколько нужно заниматься спортом.

  • Ремонтные работы на Военно-Грузинской дороге
    Проезд закрыт

    Дорогу в направлении российской границы временно закроют из-за строительства "канатки" между горнолыжными курортами Казбеги с Гудаури.

  • Стамбул
    Культура объединяет

    Новый абхазский культурный центр появится в Турции – представители диаспоры смогут изучать здесь обычаи, традиции и язык своей исторической родины.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Новый отряд строителей БАМа отправляется на Дальний Восток, 1974 год.
Какие светлые и молодые лица: комсомолу исполнилось 100 лет - фото
Неделю сидела в телефоне — у китаянки перестали гнуться пальцы
Осторожно, "айфон": как дорогой гаджет испортил жизнь молодой китаянке - видео
Крушение самолета в Индонезии
Разбился после взлета: крушение самолета в Индонезии

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться