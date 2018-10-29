Далекое и безвозвратное - Николай Караченцов снимался в Молдове

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. В понедельник Москва простилась с народным артистом России Николаем Караченцовым. Но не только в России – во всех бывших союзных республиках, в том числе и в Молдове, вспоминают Николая Петровича.

© Sputnik / Валерий Плотников Памяти артиста: вспоминаем голос Николая Караченцова

Ведь мы не только продолжаем смотреть замечательные фильмы и записи спектаклей с его участием, но и помним о том, что Караченцов снимался и на "Молдова-филм". Это был вышедший в 1984 году телевизионный фильм под названием "Маленькое одолжение". Режиссер картины – Борис Конунов, сценарист – Виктория Токарева.

Караченцов играл в нем популярного исполнителя Валентина Озерникова, который отправляется на очередные гастроли.

В поезде случайный попутчик просит певца о маленькой услуге – найти его супругу и отдать ей одну безделушку. Но такая с виду невинная просьба приводит героя Караченцова к череде совпадений, которые заставляют его задуматься о правильности жизни и возможности что-то изменить в лучшую сторону.

В картине также снялись Татьяна Догилева и Лия Ахеджакова. В фильме было использовано много мелодичных композиций, особенно популярной стала песня "Кленовый лист" композитора Максима Дунаевского и поэта Леонида Дербенева.

Давайте еще раз вспомним эту замечательную песню.