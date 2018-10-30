Прогноз погоды в Молдове - что говорят синоптики

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КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. По прогнозам синоптиков, в Молдове ожидается переменная облачность, без осадков. Днем температура составит до + 17 + 19 градусов, в ночные часы до + 8 + 10 градусов.

Ветер северный, в течение сегодняшнего дня будет дуть слабо: до 2-3 метров в секунду.

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Геомагнитная обстановка спокойная — без заметных геомагнитных возмущений.

© Sputnik / Alexei Danichev Теплый октябрь: бабье лето в Молдове продолжается

В среду и четверг возможно изменение погоды — синоптики прогнозируют осадки в виде моросящих дождей.

Народный календарь

29 октября почитали память Лонгина Сотника, которого в народе считали защитником от болезней глаз. Согласно преданию, Гай кассий Лонгин был римским воином и носил звание сотника. Известен он, поскольку входил в число стражей, которые охраняли место, где был распят Иисус Христос. Когда произошла казнь, то кровь Иисуса брызнула в лицо стражнику, и это привело к его излечению от катаракты, которая мучила его длительное время. Именно с этого момента Лонгин уверовал в Бога. Он же спустя три дня вместе с другими новообращенными увидел воскресение Иисуса. После этого Лонгин решил отправиться в Каппадокию, чтобы проповедовать там христианскую веру. К слову, вместе с ним также последовали два других воина, которые также стали свидетелями воскрешения Иисуса. Однако по приказу Понтия Пилата стражники были схвачены и обезглавлены. Головы христиан впоследствии нашла слепая женщина, которая похоронила мучеников и после этого излечилась от своего недуга, получив способность видеть. Именно поэтому, согласно церковному преданию, Лонгин считается защитником от болезней глаз.