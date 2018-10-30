В Кишиневе проходят массовые проверки таксистов

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Во вторник утром в Кишиневе патрульные инспекторы активно останавливают такси.

© Sputnik / Miroslav Rotari Несколько центральных улиц в Кишиневе закроют для транспорта

Водителям выписывают штрафы.

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Как рассказали корреспонденту Sputnik в Национальном инспекторате по патрулированию (НИП), проверка проходит совместно с Национальным агентством автотранспорта и налоговой инспекцией.

"Да, на данный момент выполняются проверки. Они ни с чем не связаны, а плановые. Проверки будут проходить до пятницы. Проверяется деятельность таксистов, но мы также следим за соблюдением правил дорожного движения водителями такси", - отметила пресс-секретарь НИП Наталья Головко.

Она добавила, что больше информации будет предоставлено после получения результатов проверки.

Также она призвала всех автолюбителей соблюдать правила дорожного движения.