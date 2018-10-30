После землетрясения в жилом доме в Кишиневе появились трещины

Землетрясение, произошедшее на выходных в Румынии, не прошло бесследно для зданий Кишинева.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. На прошедших выходных жители Республики Молдова ощутили землетрясение. Эпицентр толчков находился в румынских горах Вранча. Магнитуда землетрясения составила 5,8 баллов по шкале Рихтера.

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Эти толчки оставили свои следы в одной многоэтажке в Кишиневе. Журналист Sputnik Молдова Татьяна Чеботарь обнаружила трещины на стене в одном из подъездов жилого дома по улице Алба Юлия на Буюканах.

© Sputnik / Cebotari Tatiana Большая трещина в доме.

Как выяснилось, этот дом по улице Алба Юлия был сдан в эксплуатацию несколько лет назад.

© Sputnik / Cebotari Tatiana Трещина в доме в Кишиневе.

Отметим, что, по данным Национального института исследований в области развития физики Земли в Румынии, землетрясение произошло в ночь на воскресенье в 02:38. Магнитуда подземных толчков в эпицентре (горы Вранча, уезд Бузэу) составила 5,8. Очаг землетрясения залегал на глубине 151 км.