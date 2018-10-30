В Кишиневе скончался еще один ребенок, отравившийся инсектицидами

В результате отравления в Кантемире погиб еще один ребенок.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. В больнице скончался еще один - третий ребенок, отравившийся химикатами в Кантемире. Мальчику было восемь лет, его в тяжелом состоянии доставили в Центр матери и ребенка в Кишиневе, передает sputnik.md.

Его положили в отделение Хирургической реанимации и токсикологии. Медики боролись за его жизнь, но безуспешно.

© Sputnik / Alexei Babushkin Ужасающая история: на юге Молдовы двое детей скончались из-за отравления

Напомним, что накануне в селе Флокоаса Кантемирского района у нескольких человек диагностировали симптомы отравления. Среди отравившихся было трое детей 4, 8 и 11 лет и две женщины. Все они члены одной семьи. У них наблюдались тошнота, рвота и головокружения.

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Всех госпитализировали в районную больницу. Там скончались двое детей 4 и 11 лет. Было принято решение доставить двух женщин и третьего ребенка на лечение в Кишинев в Центр матери и ребенка.

Предполагается, что они отравились из-за вдыхания паров инсектицидов.

Дедушка детей обработал пшеницу, которую они собрали накануне. Затем ее оставили храниться на веранде, возле комнаты, где спали другие члены семьи. Инсектицид содержит очень ядовитое вещество фосфид алюминия.