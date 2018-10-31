Молдова и Белоруссия - новый этап сотрудничества в сфере образования

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Обмен стипендиями и сотрудничество в области дошкольного образования предполагает подписанное в Минске молдавско-белорусское соглашение о взаимодействии в сфере обучения.

Подписи под документом поставили министр образования, культуры и исследований Молдовы Моника Бабук и ее белорусский коллега Игорь Карпенко.

По данным пресс-службы министерства образования, культуры и исследований Молдовы, соглашение предполагает участие школьников, студентов и преподавателей в международных исследовательских мероприятиях, семинарах, конференциях, обмен научными и другого рода знаниями, а также взаимное признание дипломов об образовании.

Визит премьер-министра

Подписание документа, который будет действовать 5 лет с возможностью продления еще на 5 лет, состоялось в рамках рабочего визита премьер-министра правительства Молдовы Павла Филипа в Белоруссию в период с 30 октября по 1 ноября. Помимо встреч с официальными лицами этой страны, глава молдавского кабмина намерен принять участие в намеченной в Минске встрече базовой группы Мюнхенской конференции по проблемам безопасности. На форуме Филип выступит с речью, посвященной региональным конфликтам.

© Sputnik / Miroslav Rotari Премьер Молдовы отправится в Белоруссию: все о визите Филипа в Минск

Мюнхенская конференция по безопасности (Munchener Sicherheitskonferenz) проводится с 1962 года. Участие в мероприятии принимают лидеры стран, руководители международных организаций, известные политологи и эксперты. Темами встреч традиционно являются мировые конфликты и пути их разрешения.

Встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности проходит в Белоруссии с 30 октября по 1 ноября. В 2018 году руководство МКБ предложило провести очередную встречу основной группы в Минске, обосновав это вкладом, который вносит Белоруссия в укрепление стабильности и безопасности в регионе. Встреча посвящена взаимоотношениям по линии Восток-Запад, обсуждению региональных конфликтов, минского процесса, а также экономической ситуации в Восточной Европе.