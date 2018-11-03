Зона риска: Молдова на пороге еще одного землетрясения - прогнозы сейсмологов

Молдавские сейсмологи пока не имеют современного оборудования, которое могло бы с высокой достоверностью прогнозировать подземные толчки, однако на страничке Сейсмического центра в соцсетях накануне субботнего землетрясения появилась информация о том, что Молдова входит в период риска.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Молдова стоит на пороге еще одного землетрясения, наша страна вошла в период риска, считают сейсмологи.

© AFP 2018 / NICOLAS ASFOURI У Вранчи свои секреты: что нужно знать о землетрясениях в Молдове

Самое сильное землетрясение в этом году, которое произошло неделю назад, к счастью, обошлось без жертв и разрушений. Сила толчков составила 5.8 баллов, в социальных сетях сразу возникла паника: кишиневцы, которых разбудили подземные толчки, стали писать об этом в Facebook. Однако подземная волна шла таким образом, что не все жители Молдовы почувствовали землетрясение. Более того, даже в самой Румынии некоторые жители страны не почувствовали того, что "проснулась" Вранча.

Роковые прогнозы

О том, что Молдова вошла в период риска, было известно за несколько дней. Информация о возможно землетрясении появилась на странице в Facebook Seismic Center — Predicție și alertă cutremur (Сейсмический центр – прогнозы и предупреждения о землетрясении) еще несколько недель назад. Согласно этому прогнозу сейсмический период действителен с 27 октября по 6 ноября 2018 года. Таким образом в республике сохраняется вероятность повторов подземных толчков.

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При этом стоит понимать, что молдавские сейсмологи пока не имеют современного оборудования, которое могло бы с высокой достоверностью прогнозировать подземные толчки.

Предсказывать землетрясения мы сможем лет через 5-10

Руководитель Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы Ион Илиеш в интервью Sputnik, говоря о прогнозе подземных толчков, отметил, что важны три параметра – мощность, место и время. Магнитуда для Вранчи известна, также, как и эпицентр. Но вот рассчитать время возможных толчков уже сложнее главным образом потому, что у ученых нет возможности следить за основным показателем – деформациями, происходящими в земле.

© Sputnik / Cebotari Tatiana После землетрясения в жилом доме в Кишиневе появились трещины

Эта задача становится практически невозможной в условиях Вранчи, где эпицентр напряжения находится на больших глубинах.

"Если землетрясения происходят на поверхности, здесь еще более-менее можно, а на больших глубинах – до 200 километров — это почти невозможно. Я говорю о деформации, потому что напряжение, которое возникает на глубине, генерирует изменение других параметров — магнитного и электрического полей, поднятие уровня воды, изменение химических элементов в воде. Но эти параметры – производные от основного изменения напряжения", — отметил Илиеш.

Ученый уверен, что со временем появятся технологии, которые позволят ученым следить за главным параметром – изменением подземного напряжения. Благодаря этому станет возможным точное прогнозирование землетрясений.

"Надеемся, что мы сможем изучать подземное напряжение лет через 5-10", — отметил Илиеш.

Топ самых сильных землетрясений, которые ощутили в Молдове

Национальное бюро статистики Молдовы ранее представило подборку самых сильных землетрясений, зарегистрированных в стране за последние 70 с лишним лет.

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Самое серьезное землетрясение, которое ощутили и жители республики, произошло в ночь на 10 ноября 1940 года. Очаг подземных толчков залегал на глубине 135 километров в уезде Вранча (Румыния). Магнитуда по шкале Рихтера составила 7,4. В румынской столице было разрушено много жилых строений. В общей сложности землетрясение продолжалось около трех минут и имело два ярко выраженных толчка. По официальным данным, число жертв катаклизма достигло тысячи человек (в основном речь идет о жителях Румынии). Землетрясение ощущалось на всех Балканах. Интенсивность толчков в Кишиневе составила 7 баллов. Тогда пострадал и ряд исторических зданий молдавской столицы.

После своеобразного затишья 4 марта 1977 года произошло Вранчанское землетрясение (Бухарестское или Карпатское землетрясение), которое, согласно официальным данным, унесло жизни тысячи 578 человек. Жертвами в основном стали жители Румынии, тысячи пострадали. В Бухаресте обрушились десятки многоэтажных зданий и тысячи строений получили повреждения. В Кишиневе интенсивность толчков достигала 6-7 баллов. А в эпицентре — уезд Вранча (Румыния) — 7,2. Колебания земной коры отчетливо ощущались на территории всех Балкан.

Подземные толчки магнитудой в 6 жители Кишинева ощутили в 1986 и 1990 годах. Землетрясение магнитудой 5 было зафиксировано столичными сейсмологами в 2004 году, а интенсивностью в 4-5 баллов — в 2014-ом.