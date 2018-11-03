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Яссы, архивное фото

Личный опыт: как я был в Румынии и не почувствовал землетрясения – объясняем парадокс

© Sputnik / Nicu Goncear
В Молдове
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Корреспондент Sputnik во время подземных толчков, случившихся неделю назад, находился в 150 километрах от эпицентра – в румынском городе Яссы, однако ничего не почувствовал. Почему? Этот парадоксальный фактор объяснил специалист-сейсмолог.

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Так случилось, что в прошлые выходные мы по личным делам оказались в Яссах, разместились в отеле, который находится в высотном здании – на восьмом этаже.

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И о землетрясении узнали … из социальных сетей, хотя всегда чутко ощущаем подземные толчки. Почему так происходит?

Почему землетрясения ощущаются не всегда одинаково?

С этим вопросом Sputnik обратился к специалисту.

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"В этом и есть парадокс каждого случившегося землетрясения. Тоже самое может происходить не только в Яссах. Бывает, что в центральной зоне иногда при определенном механизме землетрясения, при определённом распространении волн в том или ином направлении, эффект землетрясения меньше, чем в отдаленных от эпицентра участков", - пояснил в интервью Sputnik руководитель Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы Илья Илиеш.

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По словам сейсмолога, так было ранее и при некоторых других землетрясениях.

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"Любопытно, что у нас ускорение, записанное при толчках, было выше, чем в центральной зоне. Какой будет волна, как ее почувствуют жители – зависит от спектрального состава колебания, от механизма толчков, от распространения основной энергии. Также большую роль играет геологическая структура местных участков. Она может увеличивать, а может и уменьшать толчки. Многое зависит и от самих строений. Некоторые здания могут попасть в резонанс. Это особенно опасно и для зданий, и для жителей данных строений", - отметил Илиеш.

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Последнее землетрясение, которое ощутили жители Молдовы, произошло в ночь на 28 октября, примерно, в два часа сорок минут. Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (ЕMSC), эпицентр толчков находился в румынских горах Вранча. Их магнитуда в эпицентре составила 5,7 балла по шкале Рихтера. По данным румынских сейсмологов — 5,8 балла. Очаг землетрясения залегал на глубине 150 км. Это было самое сильное землетрясение в нынешнем году.

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