Пока вы спали: стрельба со смертельным исходом, землетрясение и арест Алека Болдуина

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. При стрельбе в столице Флориды Таллахасси погибли два человека, включая стрелявшего, еще четверо ранены, говорится в заявлении полиции города.

© Sputnik / Валерий Левитин Какой сегодня праздник: 3 ноября

"Всего есть пять пострадавших, не включая стрелявшего. К сожалению, один из пострадавших скончался. Другие четверо находятся в местной больнице. Подозреваемый также мертв", — говорится в пресс-релизе полиции.

Ранее сообщалось, что стрелявший в студии по занятиям йогой покончил с собой. Полиция пока это не подтверждает, пишет РИА Новости.

В Нью-Йорке задержали актера Алека Болдуина

Голливудского актера Алека Болдуина задержали, после того как он ударил человека в одном из районов Манхэттена, сообщает РИА Новости ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что нападение произошло в Вест-Виллидж, неподалеку от дома актера.

© Sputnik / Александр Гальперин Россия укрепляет свое присутствие в Средиземном море

По предварительным данным, причиной инцидента стали разногласия из-за парковочного места.

Ночное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали у Курил, сообщает РИА Новости.

"Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали у Курил. Эпицентр подземных толчков располагался в Охотском море в точке с координатами 47,5 градуса северной широты и 146,9 восточной долготы. Это в 263 километрах севернее города Северо-Курильск (райцентр на острове Парамушир). Очаг находился на глубине 456 километров", — рассказали в Сахалинском филиале Геофизической службы РАН.

© REUTERS / Amit Dave Человек под двести метров: кому в мире ставят гигантские статуи

В Индонезии в ходе поисков разбившегося самолета погиб водолаз

Индонезийский спасатель 48-летний Сиарул Анто погиб во время операции по поиску под водой потерпевшего крушение самолета авиакомпании Lion Air, сообщает РИА Новости.

Причиной смерти водолаза, по предварительным данным, стала декомпрессия.

Мужчина был опытным спасателем и участвовал в нескольких поисковых операциях, в том числе после катастрофы самолета авиакомпании Indonesia AirAsia A320 в Яванском море в 2014 году, при многочисленных инцидентах с паромами, а также в индонезийском городе Палу, которое в прошлом месяце пострадало в результате цунами.

В Краснодарском крае почти 20 человек пострадали в ДТП

В Краснодарском крае в результате ДТП с участием поезда и грузовика пострадали почти двадцать человек, сообщается в субботу на сайте Северо-Кавказской железной дороги, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел между станциями Тимашевская и Ведмидовка. Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом №301 сообщением Минск-Адлер.

С жалобами на легкие травмы обратились 15 пассажиров поезда. Также в результате столкновения пострадали машинист и помощник машиниста. Водителя автомобиля доставили в больницу.

Ожидается задержка пассажирских поездов №103 сообщением Адлер-Москва и №335 сообщением Екатеринбург-Новороссийск. Поезда курсируют по соседнему пути.