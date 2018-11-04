КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил Владимира Путина с Днем народного единства.

"Поздравляю Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и весь российский народ с национальным праздником – Днем народного единства. В этот день в 1612 году Москва была освобождена от иноземных захватчиков, а Русское государство отстояло свою свободу", - написал президент в соцсетях.

© Sputnik / Сергей Гунеев Путин в День народного единства отметил вдохновляющую роль патриотизма

Также он напомнил, что православные отмечают один из главных праздников – День Казанской иконы Божией Матери.

"В этот знаменательный день считаю нужным подчеркнуть силу и единство нашей православной веры и особую роль России как главной заступницы православных народов. Искренне желаю народу России мира, добра, благополучия и процветания", - отметил глава государства.

В России отмечают День народного единства>>>

День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата - 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому - была выбрана в качестве дня государственного праздника.