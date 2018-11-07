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Митрополит Владимир на богослужении

Молдавский митрополит осудил решение Константинополя по автокефалии для Украины

© Photo: Mitropolia Moldovei
В Молдове
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По словам митрополита Владимира, молдавская митрополия сожалеет о сложившейся ситуации, потому что она наносит ущерб всему православию.

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Молдавский митрополит Владимир осудил решение Константинополя по автокефалии для Украины и заявил, что виновники раскола не заслуживают прощения.

"Церковь всех прощает. Но в данном случае те, кто привел к расколу церкви, не заслуживают прощения", - заявил митрополит молдавским СМИ.

По его словам, молдавская митрополия сожалеет о сложившейся ситуации, потому что она наносит ущерб всему православию.

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"Это печальный момент для нас, для общества, для церкви в целом, таких вещей не должно происходить. Надеемся, что в будущем получится организовать пан-православный или локальный собор, чтобы в спокойной обстановке обсудить эту тему", – сказал митрополит.

Ранее президент  Игорь Додон заявил, что поддерживает инициативу созыва Всеправославного собора для обсуждения путей преодоления церковного раскола и предложил провести его на территории молдавской республики.

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Ранее Белорусская православная церковь призвала Константинополь приостановить действия по предоставлению автокефалии Украине. Грузинская православная церковь (ГПЦ) заявила, что воздержится от поспешных оценок, и церковную проблему на Украине должны решать прежде всего Москва и Константинополь. Иерарх Сербской православной церкви епископ Бачский Ириней (Булович) заявил, что одностороннее предоставление автокефалии Константинопольским патриархатом на Украине разрушит единство православного мира, а претензии Константинополя на абсолютное первенство во всем православном мире "совершено не выдерживают критики".

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