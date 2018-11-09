"Охота на гонщиков": на каких трассах Молдовы дежурят полицейские с радарами

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. На нескольких трассах страны в пятницу будут дежурить полицейские с радарами, измеряющими скорость движения транспорта, сообщает пресс-служба Национального инспектората патрулирования.
Экипажи патрульной полиции расположились на следующих трассах:
R 1: Кишинев – Унгены (на участке района Стрэшень);
R 3: Кишинев – Хынчешты (на участке района Яловень);
R 30: Кишинев – Новые Анены – Кэушаны;
R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 23-48 (на участке района Оргеев);
R 14: Сэрэтень – Сорока, (на участке района Теленешть);
R 33/R 3: (на участке района Хынчешть);
M 3/ R 3/ R 26: (на участке района Чимишлия);
R 34: (на участке района Леова);
R 30: Анений Ной – Кэушаны – Штефан-Водэ, километр 35 – 95.