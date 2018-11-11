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Открылась почта Мош Крэчуна

Сказка начинается: Академия Мош Крэчуна ждет детских писем

© Sputnik / Nicu Goncear
В Молдове
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5910

Молдавский сказочник обещает ответить всем детям, которые напишут ему свое письмо.

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Академия Мош Крэчуна уже в полную силу готовится к новогодним праздникам. Национальный молдавский сказочник разбирает детские письма с пожеланиями. В этом году их будут принимать до начала декабря.

Открылась почта Деда Мороза
© Sputnik / Nicu Goncear
Открылась почта Деда Мороза

Что просят дети

Как отмечают сотрудники Академии Мош Крэчуна, из года в год детских писем с просьбами к новогоднему волшебнику становится все больше, а значит и времени на то, чтобы ответить каждому, тоже нужно больше.

"Если в первые годы после основания Академии на имя Мош Крэчуна приходило несколько сотен писем, сейчас их поступает порядка 20-ти тысяч", - рассказала сотрудница Академии и помощница национального сказочника Ирина Митаки-Бабухина.

Открылась почта Деда Мороза
© Sputnik / Nicu Goncear
Открылась почта Деда Мороза

Дети загадывают самые разные подарки – хорошие оценки, игрушки, сладости. Кто-то даже не забывает про домашних питомцев, и просит у Мош Крэчуна сухой корм для кошки. С развитием современных технологий в топ запросов попадают смартфоны и планшеты. Все письма с детскими просьбами сначала доставят на главпочтамт. Мош Крэчун вместе со своими помощниками заберет их 3 декабря.

Сказочные будни Дедов Морозов в Кишиневе>>>

Национальный сказочник

Мош Крэчун это не Санта-Клаус и не Дед Мороз, отмечают а Академии молдавского сказочника. Скорее, это их коллега или близкий родственник, проживающий в Молдове, рассказала Ирина Митаки-Бабухина. Облик молдавского сказочника был разработан энтузиастами после обращения в Академию наук. Ученые подтвердили, что в национальном фольклоре издавна существовал такой персонаж. После этого с помощью художников и был создан сказочный образ. Мош Крэчун это – коренастый старичок в овечьем тулупе, постолах, с тканой сумкой и в белой кушме, которая слегка опускается на глаза.

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