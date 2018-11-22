Молдова и Россия в канун 30-летия вывода советских войск из Афганистана

Афган "закончился" 30 лет назад – в Молдове открывают новые памятники, а в России хотят пересмотреть осуждение подвига советских войск Съездом народных депутатов СССР в 1989 году.

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Правительство Молдовы постановило создать монументы в честь павших в Афганской войне уроженцев республики в Бричанах и Дурлештах, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе кабмина.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Молдове 8,5 тысяч ветеранов Афганистана получат госнаграды

Неизгладимая память

Памятник в Дурлештах будет посвящен также и участникам вооруженного конфликта на Днестре и ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Его установят на местной улице Александру чел Бун.

Согласно тексту заключения кабмина, в приднестровском конфликте начала 90-х годов участвовали 92 жителя Дурлешт, из которых 12 погибли. Интернациональный долг в Афганистане выполняли 56 выходцев из этого населенного пункта, 14 из них не вернулись домой. Сорок девять уроженцев Дурлешт ликвидировали аварию на ЧАЭС, от последствий радиации уже скончались 40 из них.

В Бричанах будет создан монумент павшим в Афганистане. Из той "командировки" домой не вернулись трое жителей Бричанского района.

Оба проекта должно заверить Министерство образования, культуры и исследований. Расходы возьмут на себя профильные ветеранские организации.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Тридцать лет выводу войск из Афганистана: в Молдове почтут память павших

В России грядет исторический пересмотр

Тема Афганской войны и нынешнего существования воинов-интернационалистов стран бывшего СССР в эти месяцы особо актуальна в связи с тем, что в феврале в Молдове, России и других государствах будут отмечать 30-летие вывода советских войск из Афганистана. Эта дата – самая почитаемая среди "афганцев", так как знаменует окончание этого вооруженного регионального конфликта с участием СССР.

В частности, во вторник в Государственной думе Федерального собрания России состоялись парламентские слушания, посвященные 30-летию вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Абсолютное большинство участников слушаний выразило согласие с мнением о том, что критика тех событий Съездом народных депутатов СССР в 1989 году не соответствует принципам исторической справедливости, сообщают российские СМИ.

Депутат от Компартии Российской Федерации (КПРФ) Николай Харитонов представил проект постановления о заявлении Госдумы о политической оценке участия ограниченного контингента советских войск в военном конфликте на территории Афганистана в 1979-1989 годах. Его планируется принять в канун 30-летия вывода советских войск из Афганистана — 15 февраля 2019 года.

"Надо однозначно заявить, что Государственная Дума считает необходимым признать не соответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск Афганистан в декабре 1979, выраженное в постановлении Съезда народных депутатов Верховного совета СССР в 1989 году", — сказал Харитонов.

В проекте постановления говорится, что решение о вводе советских войск в Афганистан принималось в полном соответствии с нормами международного права. Кроме того, оно "принималось согласно договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между СССР и Демократической Республикой Афганистан с учётом неоднократно поступавших просьб афганского руководства того времени о прямом советском вмешательстве в конфликт". Депутат призвал отдать дань уважения советским воинам-афганцам и их подвигу.

Председатель Комитета Госдумы по обороне, Герой России Владимир Шаманов подчеркнул, что "оценок, которые были даны тогда поспешно, не заслуживают ни руководство того государства, которое принимало решение о вводе войск в Афганистан, ни военнослужащие, ни гражданские служащие, которые строили больницы и производства, поднимая экономику Афганистана"

"Мы, депутаты Госдумы, преклоняемся перед их мужеством, стойкостью и патриотизмом. Со своей стороны будем прилагать все необходимые усилия, чтобы повторение трагических событий этого конфликта стало невозможным, а ветераны войны в Афганистане, в свою очередь, получили заслуженное признание со стороны государства, а также меры социальной поддержки в необходимом объеме", - отметил Харитонов.

Оценка командующего

"Перед дислоцировавшейся в Афганистане 40-й армией стояло несколько основных задач. В первую очередь, войска должны были оказать помощь правительству Афганистана в урегулировании внутриполитической ситуации", - отметил в своей речи, произнесенной в ходе слушаний в Госдуме, председатель Всероссийской организации "Боевое братство", Герой Советского Союза, последний командующий 40-й армией ВС СССР Борис Громов.

"В основном эта помощь заключалась в борьбе с вооруженными отрядами оппозиции. Кроме того, присутствие значительного воинского контингента в Афганистане должно было предотвратить агрессию извне. Введенные в Афганистан советские войска, по согласованию с правительством страны и совместно с частями и подразделениями афганской армии выполняли целый комплекс разнообразных задач. Ими были взяты под охрану все основные автомагистрали, аэродромы, объекты советско-афганского сотрудничества и другие сооружения. Советские подразделения обеспечивали проводку автомобильных колонн с разнообразными грузами и создавали условия для мирного развития страны", - рассказал Громов.

По его словам, "путем размещения советских гарнизонов всячески поддерживались и укреплялись органы государственной власти Афганистана".