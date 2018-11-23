Курс на развитие: Кишинев превратился в центр инноваций

В ноябре в восьми странах СНГ состоялись встречи специалистов в области инноваций и научно-технического сотрудничества в формате "круглых столов".

КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. В ноябре прошли мероприятия очередного этапа Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года.

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Важными составляющими этого этапа оказались встречи, где были подняты темы, связанные с инновационным развитием национальных экономик. И проходили они в формате установочных совещаний.

Демонстрация возможностей как первый этап сотрудничества

Чтобы течение ближайших лет страны СНГ смогли стать лидерами на рынках быстроразвивающихся технологий, им необходимо значительно активизировать свои усилия.

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Для этого необходимы люди, способные выдвигать и возглавлять инновационные прорывы, отстаивать свои проекты и заниматься ими в офисах, лабораториях и на испытательных стендах. Именно такие специалисты и стали участниками ноябрьских мероприятий по теме организационного обеспечения инновационных профильных групп. Цель мероприятий заключалась в том, чтобы познакомить участников установочных совещаний с потенциалом Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года.

"Основная задача этих встреч – это демонстрация возможностей взаимодействия между инноваторами стран СНГ. Такое взаимодействие, безусловно, способствует интеграции стран–участников СНГ в глобальное научно-техническое и инновационное пространство", - подчеркнул один из членов группы международных экспертов, кандидат экономических наук Сергей Исаев.

Формат установочных совещаний предполагал презентации возможностей, которые открываются сегодня перед инноваторами в сфере быстроразвивающихся технологий.

Межгосударственное взаимодействие в сфере инноваций

Главная тема круглых столов – понимание того, кто и каким образом может включаться в межгосударственное взаимодействие в сфере инноваций.

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Также участники анализировали те параметры, и критерии, которые дают возможность инновационным группам и их проектам воспользоваться технологическим потенциалом Содружества Независимых Государств.

К участию в установочных совещаниях были приглашены инноваторы, представители научной и инновационной сферы: государственные структуры, фонды, глобальные корпорации и университеты; студенты, аспиранты, научные работники, представители учебных учреждений, имеющие опыт инновационной деятельности, координаторы научной и инновационной деятельности от органов власти, предприниматели в инновационной сфере или в быстро развивающихся отраслях экономики.

Установочные совещания были нацелены на развитие общего инновационного пространства стран СНГ и на объединение усилий в приоритетных направлениях научно-технической деятельности.

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Каждая встреча была наполнена презентациями и дискуссиями о современном состоянии инновационной среды в мире, о принципах и условиях долгосрочной совместной работы и возможностях взаимовыгодной поддержки инноваций.

Кем реализуется проект

Этот проект, развивающий содержательный диалог между странами в сфере инновационного взаимодействия, реализуется силами группы международных экспертов при поддержке Россотрудничества (www.rs.gov.ru) – Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Главным содержанием круглых столов стал, с одной стороны, детальный разбор технологических вызовов, стоящих сегодня перед каждой страной мира, и, с другой стороны, набор инструментов и процедур, которые предлагают страны Содружества для того, чтобы отвечать на эти вызовы.

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Для этого представителям научной, образовательной, промышленной и бизнес-среды были сделаны презентации основных подходов к формированию новых технологий и технологических платформ, а также презентация потенциала Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года.

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Итогами обсуждений стало общее понимание участниками инновационных трендов в мировом развитии, возможностей стран Содружества в этих процессах, а также понимание того, каким образом можно организационно обеспечить деятельность инновационных групп, используя огромный технологический и инфраструктурный потенциал СНГ.

В понедельник, 26 ноября, пройдет последнее мероприятие в ноябрьской серии установочных совещаний и круглых столов в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ.