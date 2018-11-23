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На въезде в зону таможенного контроля, архивное фото.

Перечень документов на авто - важно знать водителям, выезжающим из Молдовы

© Sputnik / Samvel Sepetchian
В Молдове
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Какие документы нужны пограничникам для ознакомления, а какие нет - узнайте из первых уст.

КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Вначале - немного чужого печального опыта. Житель Бельц представил молдавским пограничникам на КПП "Скулень" фальшивое свидетельство о регистрации автомобиля.

Автомобиль
CC0 / Pixabay / Free-Photos
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"Ложечки-то мы нашли"

По данным пресс-службы Пограничной полиции, речь идет об автомобиле марки Toyota Previa, зарегистрированном в Польше. На нем мужчина ехал по делам в Румынию.

В ходе разбирательства выяснилось, что водитель одолжил автомобиль у своего знакомого и знать не знал о том, что какие-либо документы на нее являются поддельными.

Пограничники решили утроить дополнительную проверку транспортного средства и нашли в бардачке подлинное свидетельство, с которым мужчина смог продолжить свое путешествие.

Правда, теперь за фальшивку кому-то придется отвечать. В этом будут разбираться сотрудники Погранполиции.

Поезд Москва-Кишинев, архивное фото.
© Photo: Căile Ferate ale Moldovei
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Водителей предупреждают!

Отправляясь на выходные за рубеж на частном транспорте, водителям, чтобы не попасть в такую же историю, нужно помнить, что при выезде из страны пограничникам нужно представить:

– водительское удостоверение на собственное имя, действительное для категории, подходящей для автомобиля, за рулем которого вы находитесь;

– свидетельство о регистрации автомобиля;

– обязательную страховку гражданской ответственности ("зеленую карту"), действительную для стран транзита и назначения.

Увы, но приходится говорить и о более печальных событиях. За минувшие 24 часа, по данным полиции, в Молдове в результате ДТП погиб один человек и 11 получили травмы различной степени тяжести.

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Теги:
документы, автомобиль, граница
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