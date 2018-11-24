12:27 24 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD17.15
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.62
Поиск
Винные подвалы Криково

Маршруты выходного дня: отправляемся в путешествие по Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
Получить короткую ссылку
Тема:
Узнай Молдову! (340)
6610

Корреспондент Sputnik делится с читателями о впечатлениях от поездок по стране, а также рассказывает, где и что можно посмотреть в пределах однодневного путешествия.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik.  Когда хочется сменить обстановку, совсем не обязательно уезжать из Молдовы.

Ирина Гречухина
© Sputnik / Сергей Цуркану
Гречухина: есть способ привлекать в Молдову больше туристов

Можно продумать маршруты по республике, увидеть что-то интересное, при этом потратить на дорогу не более двух часов. Итак, представляем подборку из маршрутов выходного дня — "охота" на новые впечатления началась!

Идея № 1: Увидеть замок

Замок Мими находится в сорока минутах езды от Кишинева. История замка начинается в 1893 году, когда Константин Мими - последний губернатор Бессарабии, посадил первые виноградные лозы на месте, которое стало легендой на протяжении многих лет.

"Prutul de Jos" включен в список заповедников ЮНЕСКО>>>

Здесь можно сделать красивые фото, а также заказать вкусный обед в ресторане при замке. Летом работают бассейны.

Идея № 2: Посетить подземный город

Крикова - пригород молдавской столицы, который притягивает туристов со всего мира потому, что именно здесь находятся легендарные Криковские подвалы. Именно здесь хранится богатая коллекция легендарных вин как местных, так и иностранных.

Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Криковские подвалы – место притяжения туристов со всего мира

Винотека берет свое начало с коллекции вин Геринга, среди которых есть знаменитые вина Мозель, Бургундия, Бордо, Порто. Старейшим вином в коллекции и единственным в своем роде в мире - является пасхальное десертное Иерусалимское вино 1902 года. Здесь можно не только увидеть вино, но и продегустировать самые различные сорта.

Винные подвалы Криково
© Sputnik / Miroslav Rotari
Винные подвалы Криково

Идея № 3: Повеселиться с детьми в парке

Всего в сорока минутах езды от Кишинева в Оргееве находится один из крупнейших в стране развлекательных парков. Семьи с детьми найдут множество вариантов, как занять ребенка.

В Молдове открылся новый туристический маршрут>>>

Что любопытно, там есть горки как для самых маленьких, так и для взрослых. Предусмотрена и специальная зона для деток с ограниченными возможностями. Семейный культурно-развлекательный парк вмещает порядка 50 тысяч человек, его посещение   бесплатно для всех желающих.

Идея № 4: Сфотографироваться у крепости

Бендерская крепость - памятник архитектуры XVI века, расположенный на правом берегу реки Днестра: Бендерская крепость – единственная фортификация, в осаде которой известный во всем мире барон Мюнхгаузен; согласно его биографии, принимал участие в составе русской армии. Именно после непростого похода русской армии по завоеванию крепости великий выдумщик и романтик, очевидно, решив компенсировать огорчение, придумал свою знаменитую байку о полете на пушечном ядре. К слову, оно теперь стало одной из достопримечательностей Бендерской крепости, будучи надежно и фундаментально установленной на постаменте, оберегая подступы к ней. 

Открытие Александро-Невского парка в Бендерской крепости
© Sputnik / Irina Leahova
Открытие Александро-Невского парка в Бендерской крепости

Идея № 5: Если все-таки тянет уехать из Молдовы

Всего три часа езды от Кишинева расположен город Яссы.  Тут и ярмарки в различных районах, и экскурсии в Дворец Культуры, и прогулки по Ботаническому саду. Мало кто знает, что создатель Эйфелевой башни в Париже — Гюстав Эйфель – набил свою руку и отточил свой знаменитый "метод клепки", работая в том числе в Молдове и Румынии. В центре Ясс расположен исторический отель, возведенный по проекту Эйфеля.

Крыша здания отеля в Яссах, который проектировал Гюстав Эйфель
© Sputnik / Елена Комолова
Крыша здания отеля в Яссах, который проектировал Гюстав Эйфель

Единственное, что нужно знать, - если ехать не на рейсовом автобусе, а на машине, то понадобиться зеленая карта и виньетка. Цена вопроса: расходы на бензин, страховка, виньетка плюс ночь в гостинице (от 25 евро).

Рождественская ярмарка в Яссах
© Sputnik / Nicu Goncear
Рождественская ярмарка в Яссах
Тема:
Узнай Молдову! (340)

По теме

В Молдове обсудили способы развития винного туризма
Сельский туризм Молдовы: Швейцария помогает создать "вторую Швейцарию"
По местам боевой славы: в Молдове возродят военно-исторический туризм
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

  • Дом Стенбока
    Правительственный кризис

    Если кабмин Эстонии не придет к консенсусу по Договору ООН о миграции, парламентская оппозиция может выразить вотум недоверия премьеру.

  • Арсен Алборов
    Мечты сбываются

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подарил квадроцикл мальчику из Знаурского района.

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Спортивное купе Aston Martin DB11 на выставке Редкие автомобили в ЦДХ.
Такая машина есть не у каждого - в Москве прошла выставка редких авто
Цвик: мы обучаем русскому языку с опорой на национальную культуру
Цвик об обучении русскому языку: мы не противопоставляем, а соединяем
Корь
Корь в Молдове: как не подхватить заразу

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться