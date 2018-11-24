Маршруты выходного дня: отправляемся в путешествие по Молдове

Корреспондент Sputnik делится с читателями о впечатлениях от поездок по стране, а также рассказывает, где и что можно посмотреть в пределах однодневного путешествия.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Когда хочется сменить обстановку, совсем не обязательно уезжать из Молдовы.

© Sputnik / Сергей Цуркану Гречухина: есть способ привлекать в Молдову больше туристов

Можно продумать маршруты по республике, увидеть что-то интересное, при этом потратить на дорогу не более двух часов. Итак, представляем подборку из маршрутов выходного дня — "охота" на новые впечатления началась!

Идея № 1: Увидеть замок

Замок Мими находится в сорока минутах езды от Кишинева. История замка начинается в 1893 году, когда Константин Мими - последний губернатор Бессарабии, посадил первые виноградные лозы на месте, которое стало легендой на протяжении многих лет.

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Здесь можно сделать красивые фото, а также заказать вкусный обед в ресторане при замке. Летом работают бассейны.

Идея № 2: Посетить подземный город

Крикова - пригород молдавской столицы, который притягивает туристов со всего мира потому, что именно здесь находятся легендарные Криковские подвалы. Именно здесь хранится богатая коллекция легендарных вин как местных, так и иностранных.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik / Vladimir Polusatov Криковские подвалы – место притяжения туристов со всего мира

Винотека берет свое начало с коллекции вин Геринга, среди которых есть знаменитые вина Мозель, Бургундия, Бордо, Порто. Старейшим вином в коллекции и единственным в своем роде в мире - является пасхальное десертное Иерусалимское вино 1902 года. Здесь можно не только увидеть вино, но и продегустировать самые различные сорта.

© Sputnik / Miroslav Rotari Винные подвалы Криково

Идея № 3: Повеселиться с детьми в парке

Всего в сорока минутах езды от Кишинева в Оргееве находится один из крупнейших в стране развлекательных парков. Семьи с детьми найдут множество вариантов, как занять ребенка.

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Что любопытно, там есть горки как для самых маленьких, так и для взрослых. Предусмотрена и специальная зона для деток с ограниченными возможностями. Семейный культурно-развлекательный парк вмещает порядка 50 тысяч человек, его посещение бесплатно для всех желающих.

Идея № 4: Сфотографироваться у крепости

Бендерская крепость - памятник архитектуры XVI века, расположенный на правом берегу реки Днестра: Бендерская крепость – единственная фортификация, в осаде которой известный во всем мире барон Мюнхгаузен; согласно его биографии, принимал участие в составе русской армии. Именно после непростого похода русской армии по завоеванию крепости великий выдумщик и романтик, очевидно, решив компенсировать огорчение, придумал свою знаменитую байку о полете на пушечном ядре. К слову, оно теперь стало одной из достопримечательностей Бендерской крепости, будучи надежно и фундаментально установленной на постаменте, оберегая подступы к ней.

© Sputnik / Irina Leahova Открытие Александро-Невского парка в Бендерской крепости

Идея № 5: Если все-таки тянет уехать из Молдовы

Всего три часа езды от Кишинева расположен город Яссы. Тут и ярмарки в различных районах, и экскурсии в Дворец Культуры, и прогулки по Ботаническому саду. Мало кто знает, что создатель Эйфелевой башни в Париже — Гюстав Эйфель – набил свою руку и отточил свой знаменитый "метод клепки", работая в том числе в Молдове и Румынии. В центре Ясс расположен исторический отель, возведенный по проекту Эйфеля.

© Sputnik / Елена Комолова Крыша здания отеля в Яссах, который проектировал Гюстав Эйфель

Единственное, что нужно знать, - если ехать не на рейсовом автобусе, а на машине, то понадобиться зеленая карта и виньетка. Цена вопроса: расходы на бензин, страховка, виньетка плюс ночь в гостинице (от 25 евро).