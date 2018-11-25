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Таможенный пункт

Знать закон - что можно и что нельзя провозить через границу Молдовы

© Photo : Таможенная служба Молдовы
В Молдове
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В законодательстве четко прописано: товары и предметы на какую сумму можно провозить через границу Молдовы без налогов.

КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Чаще всего по "горячей линии" таможни Молдовы граждане спрашивают о том, какие товары и на какую сумму можно ввозить в страну без налогов, отмечает Sputnik.md.

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В статье номер 5 Закона о ввозе и вывозе материальных ценностей с территории Молдовы есть весь перечень позиций. Там же можно найти и сумму, с которой начинается налогообложение при пересечении границы.

Если вы ввезете с собой товары на общую сумму 300 евро и меньше, налог с вас не возьмут. Финансовый порог для товаров, перевозимых водным и воздушным путем, – 430 евро. Также вы должны доказать, что эти вещи не предназначены для коммерческой деятельности.

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Теги:
товары, граница, таможня
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