Представители партии "Шор" высказались о протестах в Италии

КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Протесты в Турине и Милане, организованные в середине ноября, были хорошо спланированы, заявил во вторник на пресс-конференции представитель партии "Шор" Дину Цуркану.

© Sputnik / Miroslav Rotari На кого работают некоторые партии в Молдове: комиссия готовит ответ

Ряд граждан устроили в Турине и в Милане акции протеста 17 и 18 ноября, когда партия "Шор" провела в этих городах праздничные мероприятия для молдавских трудовых мигрантов. В политформировании считают, что за беспорядками стояли сторонники партий Майи Санду и Андрея Нэстасе.

"Осуществляется попытка, в случае провала их на выборах, дестабилизации ситуации в стране", - отметил Цуркану.

Он подчеркнул, что политики должны не разделять, а объединять людей.

"Мы – единственная партия в Молдове, которая решила действовать вне геополитической плоскости. Для партии "Шор" делать политику – это не провоцировать людей, а сделать так, чтобы наши дети ходили одетыми и обутыми зимой", - отметил Цуркану.

Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер заявила, что политформирование делает все, чтобы граждане Молдовы жили в мире.

"Мы за то, чтобы в нашей стране не проливалась кровь. Ведь мы понимаем, в какое русло могут перейти события. Мы будем бороться ради людей", - добавила Таубер.

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