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ОБСЕ

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ едет в Молдову

© Sputnik / Мирослав Ротарь
В Молдове
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Арлем Дезир мониторит ситуацию со СМИ в 57 странах-участницах ОБСЕ - объявлено о его программе визита в Молдову.

КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир прибывает в Молдову во вторник. Визит официального лица продлится до 30 ноября, сообщает пресс-служба Миссии ОБСЕ в Молдове.

Дезир встретится с председателем парламента РМ Андрианом Канду, министром иностранных дел и европейской интеграции Тудором Ульяновски, председателем Координационного совета по телерадиовещанию Драгошом Виколом, другими политическими деятелями, руководством Национального общественного вещателя "Телерадио-Молдова", а также представителями средств массовой информации и профильных НПО.

"Дезир намерен получить из первых рук информацию о государственной политике в отношении свободы СМИ, обменяться мнениями о последних событиях в области свободы СМИ в стране и обсудить сферы, в которых Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ может оказать помощь", - говорится в сообщении пресс-службы Миссии ОБСЕ в РМ.

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Там же указано, что в рамках своего мандата представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ наблюдает за развитием ситуации в области медиа в 57 государствах-участниках ОБСЕ и содействует полному соблюдению принципов и обязательств Организации в отношении свободы слова и свободы средств массовой информации.

В пятницу, 30 ноября, в 11:30, журналистов приглашают на пресс-конференцию представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Мероприятие состоится в помещении Миссии ОБСЕ в Кишиневе, ул. Алексея Матеевича, 75.

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Теги:
СМИ, ОБСЕ
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