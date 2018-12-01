В селах Молдовы будут лучше лечить психические заболевания

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. В Молдове планируют реализовать второй этап проекта MENSANA. Это швейцарско-молдавская инициатива, направленная на улучшение условий охраны здоровья психики.

Новые специалисты и оборудование

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, руководитель этого ведомства Силвия Раду и директор Бюро по сотрудничеству Швейцарии с РМ Каролин Тиссо (Caroline Tissot) поставили свои подписи под текстом меморандума о взаимодействии в области охраны психического здоровья.

Помогает реализовывать проект нидерландский Институт Trimbos через свое местное отделение Trimbos-Moldova.

"Новый этап нашей совместной работы даст возможность улучшить качество услуг в этой области и эффективнее информировать население о предупреждении подобных заболевания", - отметила Раду.

По ее словам, Минздрав также намерен развить законодательную базу и увеличить число профильных специалистов, спецоборудования и медикаментов в районах.

Первый этап проекта MENSANA был претворен в жизнь с 2014 по 2018 год. За это время был подготовлены новые психиатры и другие профильные специалисты.

Бесплатный тест, но никто не идет

От здоровья ментального – к здоровью физическому. По данным Минздрава, 59% женщин Молдовы в возрасте 25-61 год никогда не проходили тест на возможность наличия рака шейки матки. При этом, такое обследование необходимо проходить раз в три года.

Чаще всего игнорируют или вовсе не знают об этой процедуре жительницы южных районов Молдовы. И это при том, что это обследование – бесплатно! Об этом факте, - отсутствие необходимости платить за тест, – согласно недавним исследованиям, знают лишь половина женщин в стране.

Из числа тех, кто, все-таки, сделал тест на предмет рака шейки матки, 76% сделали тест по рекомендации лечащего врача, и лишь 22% - по собственной инициативе.