13:33 01 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD17.23
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.61
Поиск
Срочно:
Участник финала во время соревнований в компетенции Столярное дело в выставочно-конгрессном комплексе Экспоград-Юг в Краснодаре.

Права трудящихся в Молдове - не радоваться рано и не сожалеть поздно

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Молдове
Получить короткую ссылку
62 0 0

В Молдове растет число рабочих мест и активно осуждаются перспективы нового закона об оплате труда.

Нику Гончар, Sputnik Молдова

Считается, что в Молдове периодически растет количество рабочих мест.

Олег Рейдман
© Sputnik / Miroslav Rotari
Рейдман: повышение зарплат в Молдове возможно только за счет увольнений

Капитал приходит

Например, согласно данным пресс-службы правительства, в Дондюшанах одно из текстильных предприятий с румынским капиталом (35 миллионов леев инвестиций) за пять месяцев своего существования пригласило на работу 127 человек.

Инфраструктура этой фирмы позволяет на данный момент нанять до 750 трудящихся, а в ближайшей перспективе руководство хочет расширить производство до 1200 ставок.

Новый закон об оплате труда – перспективы и ожидания

Там, где речь идет о труде, там, конечно же, говорят и о зарплате. Не далее, как в субботу, первого декабря, официально стартует претворение в жизнь Закон об унитарной системе оплаты труда, сообщает пресс-служба Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы.

"Этот закон носит унитарный характер, он устанавливает фиксированную и вариабельную часть заработной платы и распространяется на все категории служащих в бюджетных учреждениях. С момента начала его действия большинство работников будут иметь более высокую зарплату", - отметил вице-председатель НКПМ Сержиу Саинчук.

Светлана Шарбан
© Sputnik / Osmatesco
Шарбан: в Кишиневе насчитывается более 18 000 вакантных рабочих мест

По его словам, этот закон своевременен, необходим и долгожданный для работников бюджетного сектора.

В данный момент НКПМ вместе с отраслевыми профсоюзами рассматривает нормативную базу, которая будет утверждена правительством для реализации нового закона. Эти вопросы сегодня активно обсуждаются на местах, например, членами оргеевского совета Федерации профсоюза образования и науки.

В рамках дискуссий упоминалось, что одна из социальных гарантий (личная гарантия) новой системы оплаты труда предусматривает сохранение общего дохода заработной платы, в случае, если в соответствии с новыми правилами работнику устанавливается заработная плата ниже, чем предыдущая. А для работников, которые в соответствии с новыми условиями оплаты будут получать оклад менее 2000 леев, будет выплачена разница в сумме до 2000 леев.

Праздники
© Sputnik / Владимир Астапкович
В следующем году в Молдове добавятся новые выходные дни

Защитить свои права

Как бы там ни было, НКПМ с целью научить граждан защищать свои права с юридической точки зрения, продолжает проводить кампанию "Профсоюзный адвокат".

Недавно юридическую консультацию адвоката НКПМ Анатолия Лупашку получили члены профсоюзов в Теленештском районе. Подобные встреч готовятся и в других регионах страны.

Поэтому, сколько бы рабочих мест ни создавалось в Молдове, если по тем или иным причинам их возьмутся сокращать, или вдруг работодатель решит обойти нормы нового Закона об оплате труда, то информированные в правовом поле трудящиеся получат шанс отстоять свои права и не остаться, по крайней мере, без компенсаций.

По теме

Жители Молдовы в зоне риска - не знаешь законов, не получишь ничего
Какие специалисты необходимы Приднестровью
Ученые назвали способы, помогающие сжигать жир во сне и на работе
Демограф: к 2050 году население Молдовы сократится в два раза
Теги:
зарплата, рабочие места
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

"В СССР секс был" - реклама автомобилей советского времени
Петух vs Пёс
Смешное видео: веселый петух гонит по двору домашнего пса
Календарь 2019
Календарь выходных дней в 2019 году в Молдове

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться