Права трудящихся в Молдове - не радоваться рано и не сожалеть поздно

Нику Гончар, Sputnik Молдова

Считается, что в Молдове периодически растет количество рабочих мест.

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Капитал приходит

Например, согласно данным пресс-службы правительства, в Дондюшанах одно из текстильных предприятий с румынским капиталом (35 миллионов леев инвестиций) за пять месяцев своего существования пригласило на работу 127 человек.

Инфраструктура этой фирмы позволяет на данный момент нанять до 750 трудящихся, а в ближайшей перспективе руководство хочет расширить производство до 1200 ставок.

Новый закон об оплате труда – перспективы и ожидания

Там, где речь идет о труде, там, конечно же, говорят и о зарплате. Не далее, как в субботу, первого декабря, официально стартует претворение в жизнь Закон об унитарной системе оплаты труда, сообщает пресс-служба Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы.

"Этот закон носит унитарный характер, он устанавливает фиксированную и вариабельную часть заработной платы и распространяется на все категории служащих в бюджетных учреждениях. С момента начала его действия большинство работников будут иметь более высокую зарплату", - отметил вице-председатель НКПМ Сержиу Саинчук.

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По его словам, этот закон своевременен, необходим и долгожданный для работников бюджетного сектора.

В данный момент НКПМ вместе с отраслевыми профсоюзами рассматривает нормативную базу, которая будет утверждена правительством для реализации нового закона. Эти вопросы сегодня активно обсуждаются на местах, например, членами оргеевского совета Федерации профсоюза образования и науки.

В рамках дискуссий упоминалось, что одна из социальных гарантий (личная гарантия) новой системы оплаты труда предусматривает сохранение общего дохода заработной платы, в случае, если в соответствии с новыми правилами работнику устанавливается заработная плата ниже, чем предыдущая. А для работников, которые в соответствии с новыми условиями оплаты будут получать оклад менее 2000 леев, будет выплачена разница в сумме до 2000 леев.

© Sputnik / Владимир Астапкович В следующем году в Молдове добавятся новые выходные дни

Защитить свои права

Как бы там ни было, НКПМ с целью научить граждан защищать свои права с юридической точки зрения, продолжает проводить кампанию "Профсоюзный адвокат".

Недавно юридическую консультацию адвоката НКПМ Анатолия Лупашку получили члены профсоюзов в Теленештском районе. Подобные встреч готовятся и в других регионах страны.

Поэтому, сколько бы рабочих мест ни создавалось в Молдове, если по тем или иным причинам их возьмутся сокращать, или вдруг работодатель решит обойти нормы нового Закона об оплате труда, то информированные в правовом поле трудящиеся получат шанс отстоять свои права и не остаться, по крайней мере, без компенсаций.